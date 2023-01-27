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    На реконструкцию трех парков и сквера в Самаре потратят 205 млн рублей

    27.01.2023

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    Глава Самары Елена Лапушкина проверила, как преображается парк «Молодежный»

    Сейчас ищут подрядчика для выполнения работ. Информация об этом размещена на официальном сайте госзакупок.

    В документации указано, что речь идет о реконструкции сквера «Самарец», Ерик Парка, парков «Воронежские озера» и «Молодежный». В первом нужно привести в порядок пешеходные дорожки и уложить плитку. Также там сделают фонтан и озеленят территорию.

    В Ерик Парке сделают велосипедную и пешеходную дорожки и зона отдыха. В парке «Воронежские озера» оборудуют парковку и установят скамейки и стенды. В парке «Молодежный» создадут смотровую площадку и спортивную зону.

    Начальная стоимость контракта составляет 205,2 млн рублей. Работы нужно будет выполнить до 15 августа этого года. Аукцион в электронной форме пройдет 15 февраля.

    ТЭГИ:
    На реконструкцию трех парков и сквера в Самаре потратят 205 млн рублей

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