В пятницу, 27 января, глава города Елена Лапушкина встретилась с участниками волонтерского движения «Золотые руки Ангела», которым предоставили бесплатное помещение в Промышленном районе при Соборе Кирилла и Мефодия на улице Ново-Садовой.

Здесь неравнодушные самарцы помогают раненным бойцам тем, что изготавливают из ткани носилки, подсумки для них и ремни. Материалы и техники они закупили благодаря пожертвованиям и личной инициативе. Продукцию отсюда передают бойцам из Самары, а также отправляют в Москву и другие города.

Волонтеры рассказали мэру, что им не хватает столов для раскройки и некоторых материалов, так как спрос на продукцию очень большой. Елена Лапушкина ответила, что посодействует в решении этих вопросов. А глава Промышленного района Данил Морозов вручил швеям нож для промышленной резки ткани, который упростит им работу. Также он пообещал, что скоро у добровольцев появятся дополнительные столы.

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