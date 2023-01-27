    Поиск

    Самарским волонтерам, делающим носилки, подарили нож для резки ткани

    27.01.2023

    84

    Автор:

    Самарским волонтерам, делающим носилки, подарили нож для резки ткани

    В пятницу, 27 января, глава города Елена Лапушкина встретилась с участниками волонтерского движения «Золотые руки Ангела», которым предоставили бесплатное помещение в Промышленном районе при Соборе Кирилла и Мефодия на улице Ново-Садовой.

    Здесь неравнодушные самарцы помогают раненным бойцам тем, что изготавливают из ткани носилки, подсумки для них и ремни. Материалы и техники они закупили благодаря пожертвованиям и личной инициативе. Продукцию отсюда передают бойцам из Самары, а также отправляют в Москву и другие города.

    Волонтеры рассказали мэру, что им не хватает столов для раскройки и некоторых материалов, так как спрос на продукцию очень большой. Елена Лапушкина ответила, что посодействует в решении этих вопросов. А глава Промышленного района Данил Морозов вручил швеям нож для промышленной резки ткани, который упростит им работу. Также он пообещал, что скоро у добровольцев появятся дополнительные столы.

    Фото автора

    ТЭГИ:
    Самарским волонтерам, делающим носилки, подарили нож для резки ткани

    Читайте также:

    Новости

    На реконструкцию трех парков и сквера в Самаре потратят 205 млн рублей
    Сейчас ищут подрядчика для выполнения работ. Информация об этом размещена на официальном сайте госзакупок. В документации указано, что речь идет […]

    Новости

    Дом в историческом центре Самары включили в перечень объектов культурного наследия
    Речь идет про «Дом Просвещенцев» на улице Галактионовской, 45. Его внесли в список объектов культурного наследия Самарской области. В приказе, […]

    Новости

    В Самаре ищут инвестора для реконструкции базы отдыха «Волжанка»
    Она располагается на 8-й просеке в Промышленном районе. Здание базы отдыха внесли в перечень объектов, по которым планируется заключить концессионное […]

    Комментарии

    0 комментариев

    Комментарий появится после модерации