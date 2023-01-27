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    В Самаре ищут инвестора для реконструкции базы отдыха «Волжанка»

    27.01.2023

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    На телеканалах и радио в Самарской области пройдут плановые отключения для профилактики оборудования

    Она располагается на 8-й просеке в Промышленном районе. Здание базы отдыха внесли в перечень объектов, по которым планируется заключить концессионное соглашение в нынешнем году.

    В документе, опубликованном на официальном сайте правительства Самарской области, говорится, что площадь земельного участка, занимаемого «Волжанкой», составляет 45 тысяч квадратных метров. В комплекс входят 28 объектов, общая площадь которых составляет 3 609 квадратных метров.

    Планируется, что после реконструкции базу отдыха продолжат использовать в туристических целях.

    ТЭГИ:
    В Самаре ищут инвестора для реконструкции базы отдыха «Волжанка»

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