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    Самарцам рекомендуют беречь себя, чтобы не заболеть гриппом и ОРВИ

    27.01.2023

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    Фотограф: Анастасия Жиляева

    Самарцам рекомендуют беречь себя, чтобы не заболеть гриппом и ОРВИ

    Статистику заболеваемости в регионе гриппом и ОРВИ ведет Управление Роспотребнадзора по Самарской области. В четверг, 26 января специалисты предоставили данные за период с 16 по 22 января. Как сообщает ведомство, за третью неделю 2023 года было зарегистрировано 107 случаев гриппа. Это на 34% меньше, чем неделей ранее.

    В свою очередь случаев ОРВИ оказалось зарегистрировано свыше 16,7 тысячи. Эпидпорог превышен на 48,4%. Однако по ОРВИ в регионе также заметно снижение заболеваемости среди совокупного населения на 4,7% по сравнению с предыдущей неделей. Рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями отмечен только в возрастной группе 7 – 14 лет – на 24,1%.

    По информации ведомства, результаты лабораторного мониторинга указывают на циркуляцию вирусов гриппа В и гриппа А (H1N1), аденовирусов и парагриппа. Жителям рекомендуют беречь себя и соблюдать меры предосторожности против подобных заболеваний.

    ТЭГИ:
    Самарцам рекомендуют беречь себя, чтобы не заболеть гриппом и ОРВИ

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