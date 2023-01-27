Статистику заболеваемости в регионе гриппом и ОРВИ ведет Управление Роспотребнадзора по Самарской области. В четверг, 26 января специалисты предоставили данные за период с 16 по 22 января. Как сообщает ведомство, за третью неделю 2023 года было зарегистрировано 107 случаев гриппа. Это на 34% меньше, чем неделей ранее.

В свою очередь случаев ОРВИ оказалось зарегистрировано свыше 16,7 тысячи. Эпидпорог превышен на 48,4%. Однако по ОРВИ в регионе также заметно снижение заболеваемости среди совокупного населения на 4,7% по сравнению с предыдущей неделей. Рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями отмечен только в возрастной группе 7 – 14 лет – на 24,1%.

По информации ведомства, результаты лабораторного мониторинга указывают на циркуляцию вирусов гриппа В и гриппа А (H1N1), аденовирусов и парагриппа. Жителям рекомендуют беречь себя и соблюдать меры предосторожности против подобных заболеваний.