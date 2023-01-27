15 марта в театре «СамАрт» состоится премьера спектакля «Обыкновенное чудо» (12+). Режиссер-постановщик — лауреат премии «Золотая Маска» Дмитрий Белов, сценограф — трехкратный обладатель премии «Золотая Маска» Юрий Хариков.

— Постановочная команда придумала интересный мюзикл-спектакль, который удивит зрителей. Знаменитая музыка Геннадия Гладкова, любимая всеми, и сама пьеса Евгения Шварца уже стали достоянием нашей страны, — рассказала заместитель директора по работе со зрителем и развитию театра «СамАрт» Юлия Бизяева.