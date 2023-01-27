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    В театре «СамАрт» состоится премьера мюзикла «Обыкновенное чудо»

    27.01.2023

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    Фотограф: Владимир Пермяков

    В театре «СамАрт» состоится премьера мюзикла «Обыкновенное чудо»

    15 марта в театре «СамАрт» состоится премьера спектакля «Обыкновенное чудо» (12+). Режиссер-постановщик — лауреат премии «Золотая Маска» Дмитрий Белов, сценограф — трехкратный обладатель премии «Золотая Маска» Юрий Хариков.

    — Постановочная команда придумала интересный мюзикл-спектакль, который удивит зрителей. Знаменитая музыка Геннадия Гладкова, любимая всеми, и сама пьеса Евгения Шварца уже стали достоянием нашей страны, — рассказала заместитель директора по работе со зрителем и развитию театра «СамАрт» Юлия Бизяева.

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    В театре «СамАрт» состоится премьера мюзикла «Обыкновенное чудо»

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