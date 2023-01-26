-От администрации Самары и от себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким Игоря Георгиевича Азарова, — сказала глава города. — Член правления Федерации баскетбола Самарской области, замечательный самарский тренер и педагог — Игорь Георгиевич был для своих воспитанников наставником, который умел в детской душе зажечь огонь интереса и любви к спорту. Уверенный в себе, с сильным характером и добрым открытым сердцем он много и честно работал и учил этому ребят, которые у него занимались. Многие его воспитанники ярко проявили себя в самых разных сферах, сохранив и во взрослой жизни место для спорта.

Игорь Георгиевич вырастил достойных детей и внуков. Он передал им неравнодушие — искреннюю любовь к делу, которым занимаешься, к своему родному городу.

Выражаю глубокие соболезнования семье, друзьям, коллегам, воспитанникам, всем, кто знал и любил Игоря Георгиевича. Светлая память о нем сохранится в наших сердцах.

Фото: правительство Самарской области