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    В Самарской области с 27 по 29 января пройдут масштабные рейды ГИБДД

    27.01.2023

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    В Самарской области с 27 по 29 января пройдут масштабные рейды ГИБДД

    В предстоящие выходные дни сотрудники Госавтоинспекции Самарской области проведут повсеместные проверочные мероприятия, сообщает информационный портал samaragis со ссылкой на региональное ГУ МВД.

    Одной из главных целей правоохранителей является предупреждение ДТП с тяжкими последствиями и выявление водителей, севших за руль пьяном виде. Всех участников дорожного движения призывают к внимательности и осторожности во время управления транспортным средством.

    Фото: ГУ МВД России по Самарской области

    ТЭГИ:
    В Самарской области с 27 по 29 января пройдут масштабные рейды ГИБДД

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