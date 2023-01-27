В предстоящие выходные дни сотрудники Госавтоинспекции Самарской области проведут повсеместные проверочные мероприятия, сообщает информационный портал samaragis со ссылкой на региональное ГУ МВД.

Одной из главных целей правоохранителей является предупреждение ДТП с тяжкими последствиями и выявление водителей, севших за руль пьяном виде. Всех участников дорожного движения призывают к внимательности и осторожности во время управления транспортным средством.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области