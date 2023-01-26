4-5 февраля в театре «СамАрт» состоится лаборатория молодой режиссуры. Проект, в рамках которого постановщики буквально за несколько дней создают эскизы спектаклей, проходит в театре уже в 14-й раз.

Каждый год у лаборатории новая тема. На этот раз режиссеры будут работать с пьесами современных российских авторов, адресованными зрителю старше девяти лет. Из лаборатории вырос проект «Эскиз-театр», которым руководит известный драматург Михаил Бартенев.

В этот раз в лаборатории примут участие актеры и режиссеры театра «СамАрт» Дмитрий Добряков (пьеса Даны Сидерос «Черный апельсин»), Татьяна Наумова (пьеса Марты Райцес «Я — кулак. Я А-Н-Н-А»), Алексей Елхимов (пьеса Керен Климовски «Мой Папа — Питер Пэн»). А также приглашенный режиссер Александра Кохан (пьеса Екатерины Тимофеевой «Полина ищет па»). В обсуждении эскизов примет участие театральный критик Владимир Спешков.

Работы прошлой лаборатории уже стали основой репертуара «Эскиз-театра» — новой экспериментальной площадки «СамАрта». По словам руководства, эскизы будут показывать столько раз, сколько они будут востребованы.

Фото: театр «СамАрт»