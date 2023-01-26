Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников выразил соболезнования родным ушедшего из жизни Игоря Георгиевича Азарова.

Он отметил:

— От депутатов Самарской губернской думы и от себя лично выражаю самые глубокие соболезнования и слова поддержки главе региона Дмитрию Игоревичу Азарову в связи с уходом из жизни отца Игоря Георгиевича Азарова.

Замечательный человек, проживший достойную жизнь, Игорь Георгиевич был примером настоящего гражданина, верного своему делу, своей семье, родным и близким людям.

Много лет Игорь Георгиевич посвятил тренерской деятельности. Особое внимание уделял работе с подростками, приобщал ребят к баскетболу, к здоровому образу жизни, развивал таланты и способности, помогал формированию нравственных ориентиров.

Для своей семьи Игорь Георгиевич Азаров был настоящей опорой, поддержкой. Он воспитал замечательных детей и внуков, гордился их успехами и достижениями, искренне радовался, что продолжаются и укрепляются семейные традиции.

Светлая память Игорю Георгиевичу Азарову! Сил и терпения родным и близким!

Фото: правительство Самарской области