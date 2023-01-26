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    В Промышленном районе провели консультации в рамках проекта «Мой дом»

    26.01.2023

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    В Промышленном районе провели консультации в рамках проекта «Мой дом»

    В четверг, 26 января, в здании на улице Краснодонской, 28а состоялась встреча с жителями Промышленного района Самары в рамках проекта «Мой дом».

    На ней активные горожане и старшие по многоквартирным домам смогли задать свои вопросы специалистам Государственной жилищной инспекции. Большинство обращений касалось работы в системе ГИС ЖКХ, которая позволяет упростить управление жильем, оплачивать услуги, следить за обслуживанием и связываться с ресурсными организациями.

    Индивидуальные консультации с участием актива домов и сотрудников ГЖИ будут продолжать.

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    В Промышленном районе провели консультации в рамках проекта «Мой дом»

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