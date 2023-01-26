В четверг, 26 января, в здании на улице Краснодонской, 28а состоялась встреча с жителями Промышленного района Самары в рамках проекта «Мой дом».

На ней активные горожане и старшие по многоквартирным домам смогли задать свои вопросы специалистам Государственной жилищной инспекции. Большинство обращений касалось работы в системе ГИС ЖКХ, которая позволяет упростить управление жильем, оплачивать услуги, следить за обслуживанием и связываться с ресурсными организациями.

Индивидуальные консультации с участием актива домов и сотрудников ГЖИ будут продолжать.

Фото автора