С 1 января 2024 года в регионе прекращают действовать социальные карты. На смену им приходят карты жителя Самарской области. Одна из самых востребованных их функций — оплата проезда для льготных категорий пассажиров. Так что если вы привыкли пользоваться в транспорте социальной картой, самое время подумать о ее замене.

Однако карта жителя Самарской области — не просто «проездной». Она предоставляет своим владельцам ряд преимуществ. Разбираемся, как ее оформить и какие возможности она дает.

Что такое карта жителя Самарской области?

Это банковская карта национальной платежной системы «Мир», на которую записаны приложения, позволяющие получать различные услуги

С помощью карты можно:

— оплачивать проезд в общественном транспорте;

— проводить операции через банковское приложение;

— получать скидки и бонусы у партнеров программы;

— оформить сash-back от платежной системы «Мир» (для этого необходимо зарегистрироваться на сайте privetmir.ru);

— записаться на прием к врачу — карта является аналогом полиса ОМС;

— использовать государственные электронные сервисы взаимодействия с государственными и муниципальными организациями;

— открывать дверь в подъезд, если в доме установлен «умный домофон»

Как получить?

Обратиться в один из банков, участвующих в программе:

— ПАО «ВТБ»;

— АО КБ «Солидарность» или заполнить онлайн-заявку.

Для этого:

1. Зайти на портал card.samregion.ru.

2. Нажать кнопку «Получить» на главной странице сайта в разделе «Возможности карты».

3. Авторизоваться с помощью логина и пароля портала «Госуслуги».

4. Откроется онлайн-форма, которую необходимо заполнить и отправить, нажав на кнопку «Подать заявление».

5. Банк уведомит вас о готовности карты.

Важно: если прежде вы не оформляли социальную карту, то перед подачей заявки на карту жителя Самарской области с льготным транспортным приложением, необходимо подтвердить свое право на льготу в учреждении соцзащиты.

Какие документы нужны для оформления карты?

Паспорт гражданина РФ.

Полис обязательного медицинского страхования (ОМС).

Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС).

Как заменить социальную карту на карту жителя Самарской области?

1. Подать заявку на выпуск карты жителя Самарской области с льготным транспортным приложением в офисе одного из банков-партнеров (ВТБ, «Солидарность») или онлайн на портале card.samregion.ru.

2. Дождаться оповещения от банка.

3. Ваша социальная карта заблокируется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем получения карты жителя.

Транспортное приложение

Как активировать?

Активация производится автоматически по получении карты.

Какие виды доступны на данный момент?

Единая транспортная карта (кошельковая).

Безлимитная единая транспортная карта.

Социальная транспортная карта.

Студенческая (только в офисах банка «Солидарность»).

Как можно пополнить?

Через приложение «Сбербанк онлайн».

В метро.

В почтовых отделениях.

В терминалах пополнения транспортных карт.

В точках продаж транспортных карт.

В мобильном приложении.

На сайте Объединенной транспортной компании.

Программа скидок

Какие торговые точки предоставляют скидки?

Полный список можно найти на сайте card.samregion.ru — всего около 150 организаций.

Как получить скидку?

Предъявить при покупке карту или показать штрих-код/QR-код с портала либо мобильного приложения.

Все о карте

Тип

Дебетовая мультикарта.

Срок изготовления и доставки

Не более 14 календарных дней с даты приема заявления.

Стоимость выпуска и обслуживания

Бесплатно.

Какие сведения размещаются на карте?

ФИО владельца и его фото.

Дата рождения.

Номер полиса ОМС.

Уникальный идентификационный номер карты.

Номер транспортного приложения.

Штрих-код.