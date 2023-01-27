Однако карта жителя Самарской области — не просто «проездной». Она предоставляет своим владельцам ряд преимуществ. Разбираемся, как ее оформить и какие возможности она дает.
Это банковская карта национальной платежной системы «Мир», на которую записаны приложения, позволяющие получать различные услуги
— оплачивать проезд в общественном транспорте;
— проводить операции через банковское приложение;
— получать скидки и бонусы у партнеров программы;
— оформить сash-back от платежной системы «Мир» (для этого необходимо зарегистрироваться на сайте privetmir.ru);
— записаться на прием к врачу — карта является аналогом полиса ОМС;
— использовать государственные электронные сервисы взаимодействия с государственными и муниципальными организациями;
— открывать дверь в подъезд, если в доме установлен «умный домофон»
Обратиться в один из банков, участвующих в программе:
— ПАО «ВТБ»;
— АО КБ «Солидарность» или заполнить онлайн-заявку.
Для этого:
1. Зайти на портал card.samregion.ru.
2. Нажать кнопку «Получить» на главной странице сайта в разделе «Возможности карты».
3. Авторизоваться с помощью логина и пароля портала «Госуслуги».
4. Откроется онлайн-форма, которую необходимо заполнить и отправить, нажав на кнопку «Подать заявление».
5. Банк уведомит вас о готовности карты.
Важно: если прежде вы не оформляли социальную карту, то перед подачей заявки на карту жителя Самарской области с льготным транспортным приложением, необходимо подтвердить свое право на льготу в учреждении соцзащиты.
Паспорт гражданина РФ.
Полис обязательного медицинского страхования (ОМС).
Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС).
1. Подать заявку на выпуск карты жителя Самарской области с льготным транспортным приложением в офисе одного из банков-партнеров (ВТБ, «Солидарность») или онлайн на портале card.samregion.ru.
2. Дождаться оповещения от банка.
3. Ваша социальная карта заблокируется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем получения карты жителя.
Активация производится автоматически по получении карты.
Единая транспортная карта (кошельковая).
Безлимитная единая транспортная карта.
Социальная транспортная карта.
Студенческая (только в офисах банка «Солидарность»).
Через приложение «Сбербанк онлайн».
В метро.
В почтовых отделениях.
В терминалах пополнения транспортных карт.
В точках продаж транспортных карт.
В мобильном приложении.
На сайте Объединенной транспортной компании.
Полный список можно найти на сайте card.samregion.ru — всего около 150 организаций.
Предъявить при покупке карту или показать штрих-код/QR-код с портала либо мобильного приложения.
Дебетовая мультикарта.
Не более 14 календарных дней с даты приема заявления.
Бесплатно.
ФИО владельца и его фото.
Дата рождения.
Номер полиса ОМС.
Уникальный идентификационный номер карты.
Номер транспортного приложения.
Штрих-код.
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