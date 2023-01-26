Международный проект должен определить локацию столкновения двух великих армий хана Золотой Орды Тохтамыша и среднеазиатского амира Тимура.

Масштабное сражение произошедшее в 1391 году, положило начало закату Золотой Орды. Все ученые-историки сходятся во мнении, что крупная битва произошла в районе бассейна реки Кондурча. Но о конкретном месте события до сих пор ведутся споры. Усилиями историков и археологов из двух стран планируется поставить точку в этом давнем споре.

Кроме ученых из научно-исследовательской лаборатории археологии Самарского университета им. Королёва участие в работах примут коллеги из института истории имени Шигабутдина Марджани и института археологии имени Альфреда Халикова академии наук Татарстана, из Казанского, Курганского и Башкирского государственных университетов, а также ученые из Самаркандского государственного университета и Самаркандского археологического института имени Яхъи Гулямова. Также свой интерес к новому проекту проявили археологи из таких стран как Иран, Азербайджан, Израиль, Казахстан.

Весь комплекс исследовательских мероприятий рассчитан на пять лет и предусматривает подробное изучение походов Тимура и Тохтамыша. Работа будет вестись в нескольких районах области с применением новейшего оборудования из Самарского университета. В арсенале у коллектива будет современный тахеометр, используемый археологами для составления топографического плана, построения 3D-моделей местности и коптер для съемки места раскопок с воздуха.

Немаловажно, что кроме историков и археологов в проекте примут участие химики, физики-оптики, геофизики, биологи, специалисты других научных направлений Самарского университета им. Королёва.