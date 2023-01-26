В первом этапе Кубка Анны Богалий приняли участие 530 спортсменов. Десять представителей Самарской области состязались в двух личных дисциплинах (индивидуальная гонка и спринт) и эстафете, сообщает sovainfo.ru.

Завершающей гонкой стала «Эстафета дружбы». В ней состав команд формировался вне зависимости от региональной принадлежности участников и возрастной категории. Кульминацией стало точное попадание Артёма Коновалова из Кинель-Черкасс, благодаря которому он стал бронзовым призером.