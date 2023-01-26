В Краснодарском крае прошел чемпионат России-2023 по велосипедному спорту. Максим Гоголев из сборной Самарской области победил в дисциплине «маунтинбайк-велокросс», пишет sovainfo.ru.

В гонке протяженностью 25 км среди мужчин приняли участие 20 спортсменов из 11 регионов России. Самарец первым финишировал через час, пять минут и 23 секунды. Вторым пришел Тимофей Иванов из Санкт-Петербурга, отстав на 18 секунд. Третье место — у Ивана Селедкова из Москвы.