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    Афиша на неделю: рок-квартирник, концерт песен Высоцкого и новая выставка

    26.01.2023

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    Афиша на неделю: рок-квартирник, концерт песен Высоцкого и новая выставка

    Эта неделя собрала в себе разноплановые события, из которых вы точно узнаете много нового и интересного. Смотрим на постсоветские фотографии, слушаем про послевоенный музыкальный авангард и продвижение в соцсетях, наслаждаемся роковыми и бардовскими композициями.

    Открытие выставки фотографа

    26 января

    Владимир Лагранж — один из самых известных фотографов оттепели и постсоветского пространства. Он всегда смотрел на объект съемки с симпатией и сочувствием. Художник отказывался от постановочных кадров и в своих работах создавал образ современности с атмосферой свободы, романтики молодости и беспечности детства. Организовали выставку столичные Галерея «Люмьер’ и Фонд Still Art.

    Музей им. Алабина
    Проспект Ленина, 14А
    Вход — 300 рублей (льготный — 100 рублей)
    (12+)
    Афиша на неделю: рок-квартирник, концерт песен Высоцкого и новая выставка

    Лекция цикла «Звук»

    27 января в 19:00

    Музыкант Дмитрий Крылов прочитает лекцию «Революция параметров. Послевоенный музыкальный авангард». На ней спикер расскажет, как развивался музыкальный авангард 1940-70-х годов. В то время произошел «взрыв обновления музыки», хотя технологии развивались семимильными шагами. Музыка нового времени требовала новых подходов, в которые вошли операции с магнитной пленкой, создание электронной музыки, включение случайности.

    Галерея «Виктория»
    Некрасовская, 2
    Вход — 100 рублей
    (16+)
    Афиша на неделю: рок-квартирник, концерт песен Высоцкого и новая выставка

    Концерт песен Высоцкого

    27 января в 18:30

    «ПоэТон club c Ростовой» приглашает самарцев на музыкально-поэтический вечер в честь 85-летия со дня рождения Владимира Высоцкого. В формате концерта-квартирника участники клуба вместе с гостями вспомнят культовые песни и стихотворения знакового автора.

    ДК «Заря»
    Проезд 9 Мая, 16
    Вход свободный
    (16+)
    Афиша на неделю: рок-квартирник, концерт песен Высоцкого и новая выставка

    Рок-квартирник

    27 января в 19:00

    На квартирнике новый дуэт Татьяна Ocean и Роман Кузнецов исполнят всем известные хиты золотого века зарубежной и отечественной рок-музыки. Прозвучат произведения из репертуара The Beatles, Oasis, Sting, Ozzy Osbourne, RHCP и многие другие. А также вы узнаете много интересных историй о том, как создавались всеми любимые песни. Вечер сопроводят напитки, закуски и новые знакомства. Забронировать место можно тут.

    Kowalski Club
    Ленинградская, 31
    Вход — 1 500 рублей
    (18+)
    Афиша на неделю: рок-квартирник, концерт песен Высоцкого и новая выставка

    Выставка книжных иллюстраций

    28 января в 17:00

    Выставка «Крылатые буквы» объединила 12 иллюстраторов из России и Грузии. Их работы посвящены крылатым фразам из детских книг: «Остров сокровищ», «Сказка о потерянном времени», «Волшебник Изумрудного города» и многие другие. В экспозиции также представлены эскизы, наброски и видеоматериалы, демонстрирующие создание отдельных картин. Выставка будет работать ежедневно с 10:00 до 20:00 до 28 февраля.

    Библиотека народов Поволжья
    Ленинградская, 7
    Вход свободный
    (0+)
    Афиша на неделю: рок-квартирник, концерт песен Высоцкого и новая выставка

    «Застолье № 4»

    29 января в 18:00

    Очередной перформанс с едой представит московская художница Ксения Тимофеева. В своих работах она обращается к теории общей энергетической единицы, что присутствует во всем живом. Главным художественным средством в представлении выступит пища и многообразие ее значений для человека. Само «Застолье» станет соматическим исследованием звуков, формируемых во время поглощения пищи, и отношений, которые возникают между сидящими за столом.

    Галерея «Виктория»
    Некрасовская, 2
    Вход свободный
    (16+)
    Афиша на неделю: рок-квартирник, концерт песен Высоцкого и новая выставка

    Финисаж выставки

    29 января в 15:00

    В честь закрытия выставки «Реклама ар-нуво» в Музее Модерна пройдет целая программа. В 15:00 состоится экскурсия по выставке, в 15:50 — 15 минут о продакт-плейсменте в немом кино, в 16:10 — викторина о модерне и рекламе с призами, в 16:30 — 20 минут о «Блеске и нищете советской рекламы». Обязательно надо зарегистрироваться.

    Музей Модерна
    Фрунзе, 159
    Вход — 350 рублей (без экскурсии — 250 рублей)
    (12+)
    Афиша на неделю: рок-квартирник, концерт песен Высоцкого и новая выставка

    Лекция о продвижении

    2 февраля в 18:30

    Руководитель региональных программ вконтакте Татьяна Маркина приедет из Москвы в Самару, чтобы прочитать полезную лекцию. Эксперт расскажет, какие инструменты существуют в соцсети для развития и продвижения культурных (и не только) проектов, как работают алгоритмы новостной ленты и какие обновления уже случились, а чего ждать в будущем. Вы узнаете ответы на все интересующие вас вопросы о продвижении своего проекта в самой популярной соцсети.

    КРЦ «Художественный»
    Куйбышева, 105
    Вход — 250 рублей
    (16+)
    Афиша на неделю: рок-квартирник, концерт песен Высоцкого и новая выставка
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    Афиша на неделю: рок-квартирник, концерт песен Высоцкого и новая выставка

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