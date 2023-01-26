Лекция о продвижении

2 февраля в 18:30

Руководитель региональных программ вконтакте Татьяна Маркина приедет из Москвы в Самару, чтобы прочитать полезную лекцию. Эксперт расскажет, какие инструменты существуют в соцсети для развития и продвижения культурных (и не только) проектов, как работают алгоритмы новостной ленты и какие обновления уже случились, а чего ждать в будущем. Вы узнаете ответы на все интересующие вас вопросы о продвижении своего проекта в самой популярной соцсети.

КРЦ «Художественный»

Куйбышева, 105

Вход — 250 рублей

(16+)