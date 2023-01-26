Владимир Лагранж — один из самых известных фотографов оттепели и постсоветского пространства. Он всегда смотрел на объект съемки с симпатией и сочувствием. Художник отказывался от постановочных кадров и в своих работах создавал образ современности с атмосферой свободы, романтики молодости и беспечности детства. Организовали выставку столичные Галерея «Люмьер’ и Фонд Still Art.
Музыкант Дмитрий Крылов прочитает лекцию «Революция параметров. Послевоенный музыкальный авангард». На ней спикер расскажет, как развивался музыкальный авангард 1940-70-х годов. В то время произошел «взрыв обновления музыки», хотя технологии развивались семимильными шагами. Музыка нового времени требовала новых подходов, в которые вошли операции с магнитной пленкой, создание электронной музыки, включение случайности.
«ПоэТон club c Ростовой» приглашает самарцев на музыкально-поэтический вечер в честь 85-летия со дня рождения Владимира Высоцкого. В формате концерта-квартирника участники клуба вместе с гостями вспомнят культовые песни и стихотворения знакового автора.
На квартирнике новый дуэт Татьяна Ocean и Роман Кузнецов исполнят всем известные хиты золотого века зарубежной и отечественной рок-музыки. Прозвучат произведения из репертуара The Beatles, Oasis, Sting, Ozzy Osbourne, RHCP и многие другие. А также вы узнаете много интересных историй о том, как создавались всеми любимые песни. Вечер сопроводят напитки, закуски и новые знакомства. Забронировать место можно тут.
Выставка «Крылатые буквы» объединила 12 иллюстраторов из России и Грузии. Их работы посвящены крылатым фразам из детских книг: «Остров сокровищ», «Сказка о потерянном времени», «Волшебник Изумрудного города» и многие другие. В экспозиции также представлены эскизы, наброски и видеоматериалы, демонстрирующие создание отдельных картин. Выставка будет работать ежедневно с 10:00 до 20:00 до 28 февраля.
Очередной перформанс с едой представит московская художница Ксения Тимофеева. В своих работах она обращается к теории общей энергетической единицы, что присутствует во всем живом. Главным художественным средством в представлении выступит пища и многообразие ее значений для человека. Само «Застолье» станет соматическим исследованием звуков, формируемых во время поглощения пищи, и отношений, которые возникают между сидящими за столом.
В честь закрытия выставки «Реклама ар-нуво» в Музее Модерна пройдет целая программа. В 15:00 состоится экскурсия по выставке, в 15:50 — 15 минут о продакт-плейсменте в немом кино, в 16:10 — викторина о модерне и рекламе с призами, в 16:30 — 20 минут о «Блеске и нищете советской рекламы». Обязательно надо зарегистрироваться.
Руководитель региональных программ вконтакте Татьяна Маркина приедет из Москвы в Самару, чтобы прочитать полезную лекцию. Эксперт расскажет, какие инструменты существуют в соцсети для развития и продвижения культурных (и не только) проектов, как работают алгоритмы новостной ленты и какие обновления уже случились, а чего ждать в будущем. Вы узнаете ответы на все интересующие вас вопросы о продвижении своего проекта в самой популярной соцсети.
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