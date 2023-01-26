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    Владельцы карты жителя Самарской области могут получить кешбэк за оплату ЖКХ

    26.01.2023

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    Фотограф: Владимир Пермяков

    Владельцы карты жителя Самарской области могут получить кешбэк за оплату ЖКХ

    До 31 марта этого года можно вернуть 1 % за оплату услуг «Газпром межрегионгаз». Об этом сообщили представители департамента информационных технологий и связи региона в телеграм-канале.

    Для того, чтобы принять участие в акции, нужно нажать кнопку «Активировать» на сайте privetmir.ru. Перед оплатой необходимо проверить, что карта жителя зарегистрирована на вышеназванном портале. Затем нужно оплатить услуги в личном кабинете или в мобильном приложении «Газпром межрегионгаз».

    Кешбэк будет начислен в течение трех рабочих дней. Акция действует только для физических лиц.

    ТЭГИ:
    Владельцы карты жителя Самарской области могут получить кешбэк за оплату ЖКХ

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