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    В Самаре пройдет выставка-конференция эффективных бизнес-моделей

    26.01.2023

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    В Самаре пройдет выставка-конференция эффективных бизнес-моделей

    Компания Franch Region вновь посетит г. Самару с выставкой франшиз 31 января. В 9:30 просторный конференц-зал отеля Lotte (ул. Самарская, д. 110) откроет двери предпринимателям Самарской области, желающим ознакомиться с лучшими франчайзинговыми предложениями и расширить собственный бизнес. Вход свободный.

    Известные бренды представят успешные, а главное, эффективные бизнес-модели. Среди них: Медицинская Лаборатория «Гемотест», «Алгоритмика» — франшиза международной школы программирование и математики, «МПР» — магазин постоянных распродаж и другие.

    Спикеры международного уровня расскажут о тонкостях ведения бизнеса в текущих реалиях, как правильно выбрать франшизу, какие юридические аспекты стоит учитывать, какие маркетинговые приемы наиболее эффективны, и раскроют еще множество тем.

    Каждому посетителю выставки будет представлена возможность лично пообщаться с экспертами и представителями крупнейших франшиз, а также обзавестись полезными знакомствами.

    Полный список участников выставки и регистрация на официальном сайте компании «Franch РЕГИОН»: http://franch-region.ru

    Генеральный радио партнер: «Monte Carlo» — лидер формата современной музыки.

    Официальный тревел-партнер: «Aerotour» – услуги по туризму и путешествиям.

    При поддержке Российской Ассоциации Франчайзинга (РАФ).

    Фотография: Franch РЕГИОН

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    В Самаре пройдет выставка-конференция эффективных бизнес-моделей

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