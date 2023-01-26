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    В Самарской области пройдет чемпионат России по мотогонкам на льду

    26.01.2023

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    Фотограф: Владимир Пермяков

    В Самарской области пройдет чемпионат России по мотогонкам на льду

    В ближайшие выходные, 28 и 29 января, тольяттинские гонщики примут на СТК им. Анатолия Степанова третий и четвертый этапы соревнования, сообщает информационный портал volga.news.

    В чемпионате будут участвовать пять команд: «Башкортостан» (Уфа),  «Мега-Лада»(Тольятти), «ЦТВС ДОСААФ Свердловской области» (Каменск-Уральский), «Торпедо-ШААЗ» (Шадринск) и «Вымпел» (Кумертау).

    По итогам прошедших первого и второго этапов, тольяттинские спортсмены сейчас делят первую строчку общего командного зачета с командой Башкортостана.

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    В Самарской области пройдет чемпионат России по мотогонкам на льду

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