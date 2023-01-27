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    Футболист из «Крыльев Советов» на правах аренды перейдет в «Волгарь»

    27.01.2023

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    Футболист из «Крыльев Советов» на правах аренды перейдет в «Волгарь»

    Полузащитник «Крыльев Советов» Данил Липовой переходит в астраханский «Волгарь». Игрок будет выступать за волжан на правах аренды до конца текущего сезона, сообщает официальный сайт pfcks.ru.

    Молодой игрок перешел в самарскую команду в 2021 году. С этого времени он вышел на игру в 23 матчах и забил один гол. Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко с пониманием отнесся к желанию спортсмена. Он отметил, что будет внимательно следить за выступлениями футболиста в другой команде.

    Фото: официальный сайт «КС»

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    Футболист из «Крыльев Советов» на правах аренды перейдет в «Волгарь»

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