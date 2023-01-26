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    В самарском Дворце ветеранов открылся клуб адаптивных спортивных игр

    26.01.2023

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    Они подходят всем желающим, независимо от возраста, физической подготовки и состояния здоровья. Как сообщает администрация Самары на региональном портале нацпроектов, теперь гости Дворца ветеранов могут сыграть в кульбутто, джакколо и шафлборд.

    – Это настольные спортивные игры народов мира. По ним проходят чемпионаты России, Европы и мира. Я выбрала именно эти виды спорта, поскольку они адаптивные — попробовать свои силы в них могут люди любого возраста, состояния здоровья и с разной физической подготовкой, – рассказала тренер по настольным спортивным играм Татьяна Ножкина.

    Желающих играть будут учить профессиональные педагоги и волонтеры «серебряного» возраста, которые готовят спортсменов к всероссийским соревнованиям. Клуб адаптивных спортивных игр будет работать по пятницам. Также проводятся занятия по скандинавской ходьбе, аэробике и шахматам.  

    – В дальнейшем будут проводиться занятия по настольному лото, шашкам, нардам. А в перспективе – домино. Мы все знаем, что эти игры необходимы, чтобы люди объединялись, соревновались, и в то же время заботились о своих телах и интеллекте, –отметила директор самарского Дворца ветеранов Ольга Баранова.

    ТЭГИ:
    В самарском Дворце ветеранов открылся клуб адаптивных спортивных игр

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