Они подходят всем желающим, независимо от возраста, физической подготовки и состояния здоровья. Как сообщает администрация Самары на региональном портале нацпроектов, теперь гости Дворца ветеранов могут сыграть в кульбутто, джакколо и шафлборд.

– Это настольные спортивные игры народов мира. По ним проходят чемпионаты России, Европы и мира. Я выбрала именно эти виды спорта, поскольку они адаптивные — попробовать свои силы в них могут люди любого возраста, состояния здоровья и с разной физической подготовкой, – рассказала тренер по настольным спортивным играм Татьяна Ножкина.

Желающих играть будут учить профессиональные педагоги и волонтеры «серебряного» возраста, которые готовят спортсменов к всероссийским соревнованиям. Клуб адаптивных спортивных игр будет работать по пятницам. Также проводятся занятия по скандинавской ходьбе, аэробике и шахматам.

– В дальнейшем будут проводиться занятия по настольному лото, шашкам, нардам. А в перспективе – домино. Мы все знаем, что эти игры необходимы, чтобы люди объединялись, соревновались, и в то же время заботились о своих телах и интеллекте, –отметила директор самарского Дворца ветеранов Ольга Баранова.



