Он находится в районе пересечения улицы Мичурина и Московского шоссе. Как написали представители департамента городского хозяйства и экологии в телеграм-канале, ранее фонтан представлял собой технический водоем для нужд Центрального государственного архива Самарской области. Его использовали для охлаждения помещений, но сейчас такая необходимость отпала.

В прошлом году было решено переоборудовать технический водоем в фонтан. Ремонт планируется завершить до 1 мая этого года.

Фото обложки: t.me/depgorhoz