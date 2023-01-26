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    Фонтан на площади Памяти в Самаре отремонтируют к началу мая

    26.01.2023

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    Фонтан на площади Памяти в Самаре отремонтируют к началу мая

    Он находится в районе пересечения улицы Мичурина и Московского шоссе. Как написали представители департамента городского хозяйства и экологии в телеграм-канале, ранее фонтан представлял собой технический водоем для нужд Центрального государственного архива Самарской области. Его использовали для охлаждения помещений, но сейчас такая необходимость отпала.

    В прошлом году было решено переоборудовать технический водоем в фонтан. Ремонт планируется завершить до 1 мая этого года.

    Фото обложки: t.me/depgorhoz

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    Фонтан на площади Памяти в Самаре отремонтируют к началу мая

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