Одно из старейших лечебных учреждений Поволжья находится на улице Невской, 2. Как написал депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн в телеграм-канале, оно является базовым для всего ЦВО. По словам политика, в госпитале нужно привести в порядок кровлю, системы отопления, а также палаты.

Для решения вопроса по поводу ремонта медучреждения была проведена встреча с замминистра обороны РФ Тимуром Ивановым. В итоге стало известно, что деньги на работы выделят в этом году. Сейчас частично составлена проектная документация на обновление госпиталя.