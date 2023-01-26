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    В этом году в Самаре отремонтируют военный госпиталь

    26.01.2023

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    На телеканалах и радио в Самарской области пройдут плановые отключения для профилактики оборудования

    Одно из старейших лечебных учреждений Поволжья находится на улице Невской, 2. Как написал депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн в телеграм-канале, оно является базовым для всего ЦВО. По словам политика, в госпитале нужно привести в порядок кровлю, системы отопления, а также палаты.

    Для решения вопроса по поводу ремонта медучреждения была проведена встреча с замминистра обороны РФ Тимуром Ивановым. В итоге стало известно, что деньги на работы выделят в этом году. Сейчас частично составлена проектная документация на обновление госпиталя.

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    В этом году в Самаре отремонтируют военный госпиталь

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