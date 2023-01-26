Президент РФ Владимир Путин считает, что в будущем возможно вновь провести Всемирный фестиваль студентов и молодежи. Однако, по его словам, в современных условиях осуществить эту идею не так просто.

—Идея у вас хорошая. В современных условиях, наверное, непросто будет ее реализовать. Тем не менее в 2017 году несмотря на крымские события 2014 года мы провели (Всемирный фестиваль студентов и молодежи) и провели очень успешно, — прокомментировал Владимир Путин предложение студентки РУДН Дарьи Семеновой о повторении фестиваля, который проходил в Сочи в 2017 году.

Путин отметил, что всему свое время, но всецело поддержал идею, назвав ее абсолютно правильной. При этом напомнил и о том, что не все зависит от желания властей.

—Зависит от участников, от международных организаций. Но в целом эта идея очень правильная. Потому что такие события объединяют людей, призваны объединять людей. И как правило проходят с очень хорошим результатом. Поэтому посмотрим обязательно, — отметил президент.

Лидер страны добавил, что поддержка региональных властей организации такого мероприятия важна, «но прежде всего нужно выстроить взаимоотношения с соответствующими международными структурами и мобилизовать возможности федерального центра».

Владимир Путин напомнил, что уровень мероприятий, которые проводит Россия, всегда очень высок. Обещал, что и в этот раз будет также. Также озвучил, что необходимо привлечь к организации мероприятия и саму девушку, которая изъявила желание работать волонтером на фестивале.

В Приволжском федеральном округе на регулярной основе проходят мероприятия, направленные на поддержку одаренных детей и молодежи, создание системы социальных лифтов, пропаганду семейных ценностей. Одно из них – Молодежный форум ПФО «iВолга», который традиционно проводится в Самарской области. В 2022 году на форум было подано более 20 тысяч заявок из 78 субъектов Российской Федерации, а также из Луганской Народной Республики.

—Наша площадка призвана стать не только точкой сборки идей и смыслов, но и территорией настоящей дружбы, любви к нашему прекрасному Отечеству, к своей малой родине, к достижениям наших предков, чьим упорным трудом была создана великая Россия, – отмечал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на церемонии открытия X юбилейного Молодежного форума «iВолга-2022». Высокий уровень организации и проведения ХХХ Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна», который проходил в прошлом году на территории Самарской области, был отмечен на федеральном уровне и признан лучшим событием года Национальной премией в области событийного туризма Russian Event Awards 2022.