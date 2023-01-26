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    Врачи самарской больницы Пирогова спасли полуторагодовалого ребенка с 35 % ожогами тела

    26.01.2023

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    Фотограф: Владимир Пермяков

    Врачи самарской больницы Пирогова спасли полуторагодовалого ребенка с 35 % ожогами тела

    Малыш обварился кипятком. У него был инфицированный ожог туловища и обеих ног. Более полутора месяцев за ним наблюдали врачи больницы имени Пирогова.

    Как сообщает пресс-служба минздрава Самарской области, специалисты провели общеклиническое обследование, а после назначили ребенку терапию.

    – Малыш находился в палате интенсивной терапии, ему проводили местное лечение ран повязочным способом. Перевязки осуществлялись под общим наркозом с помощью современных раневых покрытий. Во время лечения использовалась флюидизирующая кровать – на ней больной как будто парит в воздухе, что существенно снижает болевые ощущения, – рассказал заведующий ожоговым отделением, врач-хирург Иосиф Новиков.

    По словам врача, благодаря своевременному лечению раны зажили, и ребенку не потребовалась пересадка кожи. Сейчас он уже вернулся домой.

    ТЭГИ:
    Врачи самарской больницы Пирогова спасли полуторагодовалого ребенка с 35 % ожогами тела

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