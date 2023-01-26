Саблистка Мария Зинюхина из Тольятти стала бронзовым призером всероссийского турнира по фехтованию.

Как сообщает информационный портал sovainfo, в соревнованиях в Арзамасе (Нижегородская область) участвовали самые сильные спортсменки, в том числе двукратная олимпийская чемпионка София Позднякова.

Волжанка Мария Зинюхина успешно вышла в четвертьфинал. В поединках на вылет она обыграла Веронику Булукову из Москвы — 15:13. Увы, в полуфинале девушка уступила будущей победительнице Софии Поздняковой — 10:15.