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    Спортсменка из Тольятти завоевала «бронзу» на всероссийском турнире по фехтованию

    26.01.2023

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    Спортсменка из Тольятти завоевала "бронзу" на всероссийском турнире по фехтованию

    Саблистка Мария Зинюхина из Тольятти стала бронзовым призером всероссийского турнира по фехтованию.

    Как сообщает информационный портал sovainfo, в соревнованиях в Арзамасе (Нижегородская область) участвовали самые сильные спортсменки, в том числе двукратная олимпийская чемпионка София Позднякова.

    Волжанка Мария Зинюхина успешно вышла в четвертьфинал. В поединках на вылет она обыграла Веронику Булукову из Москвы — 15:13. Увы, в полуфинале девушка уступила будущей победительнице Софии Поздняковой — 10:15.

    ТЭГИ:
    Спортсменка из Тольятти завоевала "бронзу" на всероссийском турнире по фехтованию

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