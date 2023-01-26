Список цен на продовольственные товары первой необходимости составили в городской администрации. Для этого проверили сетевые, несетевые магазины и ярмарки. Мы укажем самые низкие цены в городе.
Вермишель по 48,72 рубля за килограмм можно купить в «Ашане» в Советском районе.
Белокочанную капусту по цене 16 рублей в «Магните» в Куйбышевском районе.
Килограмм картошки по 19 рублей выгодней всего брать в «Магните» в Куйбышевском районе.
Гречка стоит 58,87 рублей в «Пятерочке» в Кировском районе.
Килограмм курицы в «Ленте» в Железнодорожном районе обойдется в 133,89 рублей.
Подсолнечное масло стоит 75,54 рублей за литр в «Перекрестке» в Красноглинском районе.
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5–3,2 % жирности — 39, 20 рубля за литр в «Перекрестке» в Красноглинском районе.
Мука пшеничная стоит 26 рублей за килограмм в «Магните» в Куйбышевском районе.
Сахар-песок — 50,99 рубля за килограмм в «Пятерочке» в Кировском районе.
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1-го и 2-го сортов можно купить по цене 36,54 рубля в «Ашане» в Советском районе.
Десяток куриных яиц стоят 53,99 рублей в в «Перекрестке» в Красноглинском районе.
Подробнее о ценах на продукты в разных районах города можно узнать на сайте городской администрации.
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