Администрация Самары напоминает, что осталось несколько дней до старта знаменитого лыжного марафона «Сокольи горы». Мероприятие пройдет в субботу, 28 января, на территории СШ «Чайка».

Участникам рекомендуют приезжайте заранее, чтобы спокойно поставить автомобиль. Въезд осуществляется по номерам.

Старт на дистанциях 11, 17, 34, 50 км будет дан справа от стартовой поляны. На второй круг участники будут уходить без разворота, проходя через стартовый коридор. Финиш с разворотом на 180 градусов.

Все участники получат майки-номера. А также всех финишеров ждут медали (кроме дистанции 2,5 км).

На трассе будет 5 пунктов питания. Два пункта для замены палок. А также должны дежурить две бригады скорой помощи.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.