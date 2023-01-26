Особняк Субботина-Шихобалова на улице Алексея Толстого, 3 может быть отремонтирован. Осталось только найти инвестора. Как сообщается в распоряжении правительства Самарской области, по объекту культурного наследия планируют заключить концессионное соглашение уже в этом году. Как здание намерены использовать после обновления, пока неизвестно.

Напомним: трехэтажное здание в стиле неоренессанс построено в 1878-1881 годах. В народе особняк Субботина — Шихобалова называют «Дом губернатора».