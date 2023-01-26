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    Особняк Субботина-Шихобалова в Самаре планируют обновить за счет инвестора

    26.01.2023

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

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    Особняк Субботина-Шихобалова на улице Алексея Толстого, 3 может быть отремонтирован. Осталось только найти инвестора. Как сообщается в распоряжении правительства Самарской области, по объекту культурного наследия планируют заключить концессионное соглашение уже в этом году. Как здание намерены использовать после обновления, пока неизвестно.

    Напомним: трехэтажное здание в стиле неоренессанс построено в 1878-1881 годах. В народе особняк Субботина — Шихобалова называют «Дом губернатора».

    ТЭГИ:
    Особняк Субботина-Шихобалова в Самаре планируют обновить за счет инвестора

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