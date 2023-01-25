Обеспечение безопасного бесперебойного движения по улично-дорожной сети – одна из приоритетных задач городских властей и профильных служб, в зоне ответственности которых находится и сезонное содержание объектов. Администрация Самары отмечает, что особое внимание уделяется контролю за состоянием участков, обновленных на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги». Один из них расположен на улице Каховской.

Напомним: в прошлом году проезжая часть протяженностью более 2 км (от дома № 29Б по улице Теннисной до дома № 143 по улице Ставропольской) была отремонтирована по всей ширине методом больших карт. Общая площадь работ составила 23 435,55 кв. м.

По мнению специалистов, уборка на объекте должна выполняться своевременно, качественно и бережно. Во время работы тяжелой техники дорожные службы не должны допускать повреждений ограждений, дорожных знаков, покрытия и других элементов благоустройства. Это позволит отремонтированной дороге прослужить как можно дольше, а подрядчику не проводить восстановительные работы.

В профильном ведомстве отмечаю: контроль качества уборки по зимнему регламенту ведется непрерывно с участием не только специалистов, но и общественников.

Например, на отремонтированной улице Каховской, к содержанию которой с 1 января текущего года приступила новая подрядная организация, побывал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Самарской области Павел Покровский.

— Выполняя функцию общественного контроля, мы должны оценить работы, производимые и новым подрядчиком, который взял на себя миссию приведения в порядок улично-дорожной сети Кировского района Самары, включая улицу Каховскую. К содержанию участков – пристальное внимание ОНФ. Стараемся отслеживать наличие техники, эффективность расчистки и обработки. Главное при этом, чтобы жители были довольны. Районные активисты находятся с нами на связи, информируя о происходящем, – подчеркнул Павел Покровский. – Зима еще не предоставила возможность новому подрядчику показать весь свой потенциал, ведь первый месяц года не отличился большим количеством снежных осадков. Но снегопады, конечно, придут – они прогнозируются синоптиками к началу февраля. Сегодня нужно дочистить участки и максимально вывезти снежные накопления, удалить наледь, освобождая локации для работ, которые предстоит выполнить после изменения погодных условий. Кроме того, важно эффективно расходовать средства, выделенные в рамках дорожного нацпроекта. А значит, на тех улицах, где специалисты уложили новый асфальт, и зимняя уборка должна быть организована полноценно и грамотно. Эффективность расчистки – одна из гарантий долговечной эксплуатации обновленных дорог. Мы продолжим наблюдение за ходом сезонных работ во всех районах.

Подрядчик, обслуживающий УДС в Кировском районе, ежесуточно задействует более 70 единиц техники, включая собственную и привлеченную.

— Среди машин, привлеченных по договорам субподряда, в основном самосвалы для вывоза снега. Например, с улицы Каховской транспортируем его на площадку временного складирования в районе БТЭЦ, с учетом короткого «плеча» доставки, а значит, максимально быстрого оборота техники. Также в расчистке территорий вручную участвуют дорожные рабочие – в штате 41 человек, – рассказал заместитель генерального директора ООО «Конор» Дмитрий Полянский. – Район мы знаем. Еще в декабре, до начала действия контракта на содержание улично-дорожной сети в Кировском районе, совместно с сотрудниками МБУ «Дорожное хозяйство» осмотрели все вверенные территории. Продолжаем расчищать участки. Чем больший объем работ выполним сейчас, тем легче будет при возобновлении снегопадов. К этому времени мы освободим места для сдвигания снежных валов.

К тому же расчистка проезжей части на всю ширину позволяет увеличить пропускную способность дороги. Помимо этого, своевременный вывоз снега сводит к минимуму влияние факторов, негативно отражающихся на качестве покрытия проезжей части. В частности, когда погода изменится (при таянии снега и температурных «качелях»), вода не будет скапливаться и разрушать отремонтированное полотно.

— В нынешних погодных условиях нельзя допускать подмерзания проезжей части, нужно вовремя скалывать лед, вывозить снег. Это касается не только автодороги, но и тротуаров, подходов к пешеходным переходам и их периметров, площадок ожидания общественного транспорта. Также поставлена задача тщательно очистить прилотковую часть дорог. Важно, чтобы в дальнейшем, при потеплении и таянии снега, вода не застаивалась, а беспрепятственно уходила с проезжей части. Кроме того, чистота прилотка обеспечит возможность более эффективной уборки снега после возобновления осадков. При плановой патрульной очистке дорог основная масса снега сметается именно в прилотковую зону, где формируются валы для дальнейшего вывоза на временные площадки складирования. Наледь на обочинах будет являться помехой для производства таких работ, – пояснил заместитель руководителя Управления благоустройства департамента городского хозяйства и экологии Виктор Ненашев.

Мониторинг состояния всех улиц, в том числе отремонтированных по дорожному нацпроекту, продолжится.

Фото: администрация Самары