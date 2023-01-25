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    В Самаре в районе дома №28 по улице Алма-Атинской ООО «СКС» усиленно ведет аварийно-восстановительные работы

    25.01.2023

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    В Самаре в районе дома №28 по улице Алма-Атинской ООО "СКС" усиленно ведет аварийно-восстановительные работы


    Администрация Самары предоставила комментарий по аварийно-восстановительным мероприятиям в районе дома № 28 по улице Алма-Атинской. В частности, по информации ООО «СКС», в настоящее время специалисты трудятся на водоводе диаметром 600 мм. Это необходимая мера, поскольку произошла разгерметизация раструбного соединения элементов трубы. Сейчас аварийно-восстановительная бригада ведет земляные работы. Площадку готовят для проведения ремонта. Далее будут делать дополнительную герметизацию, уплотнять стык.


    Отметим, что основной массив наледи на участке ликвидировали, задействовали подрядную организацию. Рядом вмерзших автомобилей пока не наблюдается — обледеневшие машины освободили ото льда и убрали. Но участок дообследуют. При обнаружении машин, скованных льдом, их также помогут вывезти. Временно без холодного водоснабжения остаются дома № 16 и № 18 по улице Олимпийской. ООО «СКС» прикладывает все усилия, чтобы справиться с ситуацией как можно быстрее.

    ТЭГИ:
    В Самаре в районе дома №28 по улице Алма-Атинской ООО "СКС" усиленно ведет аварийно-восстановительные работы

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