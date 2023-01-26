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    В Самаре будут судить банду «обнальщиков»

    26.01.2023

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    Автор:

    Фотограф: Анастасия Жиляева

    В Самаре будут судить банду «обнальщиков»

    Преступная группа работала на территории Самарской и Московской областей, сообщает информационный портал samara.kp.

    На скамье подсудимых окажутся восемь человек. Они обвиняются в незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежа, легализации преступных доходов и выводе денежных средств за рубеж.

    Изначально два организатора смогли собрать группу единомышленников. В результате численность мошенников увеличилась уже до десяти человек. С 2015 по 2019 год преступники развернули свою деятельность не только в Самарской, но и в Московской области. Мошенники получили свыше 500 млн рублей. Кроме того, им удалось легализовать 19 млн и с помощью фальшивых документов вывести за границу более 76 млн.

    Восемь «обнальщиков» задержали на территории Самарской области, а организаторов нашли в Московской. В отношении мошенников были возбуждены уголовные дела, а имущество общей суммой 120 млн рублей было арестовано. Два фигуранта смогли заключить досудебное соглашение о сотрудничестве, поэтому их дела будут рассматривать отдельно.

    ТЭГИ:
    В Самаре будут судить банду «обнальщиков»

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