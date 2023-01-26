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    Жительницу Самарской области подозревают в мошенничестве при получении выплат на ребенка

    26.01.2023

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    Жительницу Самарской области подозревают в мошенничестве при получении выплат на ребенка

    Из материалов, собранных сотрудниками полиции, следует, что 46-летняя жительница села Подстепновка подавала заявление в государственное казенное учреждение для выплат в связи с рождением третьего и последующего ребенка, сообщает официальный сайт ГУ МВД по Самарской области.

    Для получения необходимых документов она предоставила ложные сведения о рождении ею восьмого ребенка в ОЗАГС Кировского района областного центра. С 2019 по 2022 год, имея на иждивении семь детей, женщина уже получила денежные выплаты общей суммой в 528 тысяч рублей.

    Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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    Жительницу Самарской области подозревают в мошенничестве при получении выплат на ребенка

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