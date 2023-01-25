С начала января в Самаре выпало небольшое количество осадков – 28,4 мм осадков. Это около 60 % от месячной нормы. Однако коммунальщики продолжают убирать снег с дорог и пешеходных зон, а также готовятся к снегопадам, которые прогнозируют в начале февраля.

Этот вопрос обсудили на совещании в департаменте городского хозяйства и экологии администрации Самары.

– Несмотря на продолжительное отсутствие снежных осадков, контроль за сезонными работами не снижается. Активно идет очистка прилотковой части дорог, решеток ливневой канализации. С обочин проезжей части и газонов на площадки временного складирования по максимуму вывозятся снег. К моменту снегопада все машины, имеющиеся у предприятий и организаций, должны быть исправны, чтобы в полном объеме, в соответствии с функционалом, приступить к ликвидации последствий снегопада на улично-дорожной сети, в общественных пространствах и на других вверенных территориях, – рассказал руководитель департамента Олег Ивахин.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, сейчас улицы Самары расчищают от снега и гололеда более 200 спецмашин и 3 300 дворников. МП «Благоустройство» и подрядчики ООО «Экомед» и «Конор» приводят в порядок закрепленные за ними зоны в круглосуточном режиме – так, в ночное время на участки выходят 200 машин и 70 дорожников.

Параллельно профильные службы активизировали работы по расчистке наледи на проезжей части дорог и внутриквартальных территориях из-за коммунальных аварий.

– Работа с ресурсоснабжающей компанией проведена. ООО «СКС» заключены договоры с организациями, которые содержат улично-дорожную сеть, чтобы своевременно и качественно привести проезжую часть дорог и пешеходные зоны в нормативное состояние. Также ООО «СКС» состоит в договорных отношениях с двумя подрядчиками, которые организуют уборку наледи на внутриквартальных территориях. После того как специалисты устранили повреждение, подрядчики стараются выполнить необходимые работы по очистке территорий от наледи, уложившись в кратчайшие сроки – до четырех дней. Ситуацию держим на непрерывном контроле, – пояснил Олег Ивахин.

Как правило, работы ведутся без отключения холодной воды. Но в некоторых случаях оно необходимо. Речь идет о технологическом сбое на водопроводной линии или запланированных профилактических мероприятиях (перекладке трубы, замене приборов учета и т. п.).

В вышеназванных случаях отключения воды кратковременны. Однако если ее нет больше суток, то в таком случае ООО «СКС» обязаны предоставлять бойлеры и говорить, где они находятся.

С актуальной информацией об отключениях можно ознакомиться на официальном сайте «РКС-Самара» по ссылке (в разделе «Диспетчерская»).