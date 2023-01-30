В рамках рубрики на вопросы читателей «Самарской газеты» отвечают представители надзорного ведомства. Вы можете присылать их на электронную почту info@sgpress.ru

— Что делать в случае, если нашел чужую банковскую карту? Можно ли ею воспользоваться в личных целях?

Отвечает помощник прокурора Ленинского района Елена Симакова:

— Если вы нашли чужую банковскую карту, то использовать ее для оплаты личных нужд категорически нельзя. Ведь находящиеся на счете деньги принадлежат владельцу кредитки. Такие действия приравниваются к хищению средств с банковского счета (краже), влекущему уголовную ответственность, предусмотренную пунктом «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ.

Совершение данного деяния может закончиться серьезным наказанием — вплоть до шести лет лишения свободы.

Кроме того, уголовное дело о таком проступке не может быть прекращено в связи с примирением сторон, поскольку преступление является тяжким.

Найденную карту следует сдать в соответствующий банк.

Если вы сами обнаружили, что потеряли личную банковскую карту, сразу же примите меры к ее блокировке, сообщив в кредитное учреждение об утрате.