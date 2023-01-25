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    Кухмистерская: пятилетие ресторана, устричный ликбез и завтрак-конструктор

    25.01.2023

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    Кухмистерская: пятилетие ресторана, устричный ликбез и завтрак-конструктор

    Приготовьте свои вкусовые рецепторы — эта неделя подготовила много кулинарных новинок и гастрособытий. Будем по-новому завтракать и обедать в самарских заведениях, а ужинать дома ресторанной пиццей. Также не забываем выйти в свет — будет гастроужин, празднование юбилея кафе и открытие нового бара.

    Пятилетие ресторана

    Кухмистерская: пятилетие ресторана, устричный ликбез и завтрак-конструктор

    28 января «Эклерная» будет отмечать свой день рождения. В честь пятилетия с 11:00 до 18:00 подготовлена праздничная программа. Вас будут ждать бесплатные напитки на входе, DJ-сеты, специальный ванильный эклер в размере XXL, розыгрыш призов и, конечно же, торт. Спешите поучаствовать в этом вкусном торжестве.

    Адрес: Садовая, 137

    Открытие бара

    Кухмистерская: пятилетие ресторана, устричный ликбез и завтрак-конструктор

    Нашумевшая серия вечеринок «Волжский хват» выросла до самостоятельного диско-бара под названием «ХВАТ». 27 января в 22:00 самарцев приглашают на открытие. Хэдлайнерами ночи станут диджеи из Москвы и Санкт-Петербурга. Кроме того, в будни бар будет работать в формате поп-ап кафе «Китайская куртка». Однако заказы кухни можно будет делать и днем, и ночью во время вечеринок. Вход — 500 рублей.

    Адрес: Галактионовская, 40

    Новинки меню

    Кухмистерская: пятилетие ресторана, устричный ликбез и завтрак-конструктор

    Кофейня Lumos обновила свои вафельные сеты для завтраков, а также подготовила новые блюда. Теперь в заведении можно заказать сытные боулы. Доступно три вида: рыбный с лососем (420 рублей), овощной (340 рублей) и мясной. Основой для всех боулов стал свежий шпинат.

    Адрес: Спортивная, 13

    Завтрак-конструктор

    Кухмистерская: пятилетие ресторана, устричный ликбез и завтрак-конструктор

    В Ma Cherie запустили завтраки, которые вы можете собрать сами. Сначала выбираем основу — тост из фирменного хлеба, бриошь или классический круассан. Затем добавляем сюда начинку, можно даже не одну. Среди добавок есть бекон, лосось, бобы, сыр, грибы, яйцо пашот/скрэмбл/глазунья, колбаса, креветки, микс салата, варенье, вяленые томаты и многое другое. При заказе четырех компонентов начинки вы получите основу в подарок. Завтраки действуют весь день.

    Адреса:
    Молодогвардейская, 209
    Дачная, 15
    Солнечная, 13А

    Новые ланчи

    Кухмистерская: пятилетие ресторана, устричный ликбез и завтрак-конструктор

    W — cocktails&food обновил обеденное предложение. По-прежнему останутся три сета — мясной, рыбный и веганский. В первый войдут паштет с чиабаттой, салат с ростбифом и том ям с курицей и грибами (650 рублей), во второй — крем тунец, салат с лососем и мандарином, тыквенный крем-суп с креветками (650 рублей) и в третий — хумус с чиабаттой, салат овощной с луком и базиликом, крем-суп из брокколи на кокосовом молоке (550 рублей). Блюда из разных сетов можно комбинировать. При заказе трех блюд кофе или чай в подарок.

    Адрес:
    Некрасовская, 94

    Пиццы для дома

    Кухмистерская: пятилетие ресторана, устричный ликбез и завтрак-конструктор

    В ресторане LaTorre шеф-повар разработал рецептуру пиццы, которую можно хранить как полуфабрикат в морозилке. В нужный момент поместите пиццу в духовку на 10 минут, и она как будто только из ресторанной печи. Пицца пока доступна в предзаказе. 

    В «Бруни» тоже появились подобные полуфабрикаты, только их вы сможете даже сами собрать. В кулинарном конструкторе можно найти все необходимое, чтобы дома сделать свою грибную пиццу по рецепту профессионалов. Стоимость набора — 575 рублей.

    Адреса:
    9-я просека, 2 линия, 42 Ленинградская, 1

    Устричный ликбез

    Кухмистерская: пятилетие ресторана, устричный ликбез и завтрак-конструктор

    26 января в 19:00 в Lobby Bar Imperial пройдет двухчасовая лекция от устричного сомелье Регины Борисовой. Специалист научит вас правильно есть устрицы, а также расскажет все об этом морском деликатесе — о видах, сортах, нюансах вкуса и текстуры, правилах употребления и мифах. Стоимость участия — 3 900 рублей. Бронь мест по телефону 214-08-80.

    Адрес: Самарская, 200А

    Гастроужин

    Кухмистерская: пятилетие ресторана, устричный ликбез и завтрак-конструктор

    В «Чиполучо» пройдет гастрономический вечер в лучших итальянских традициях. 27 января в 19:00 гостям подадут блюда от шефа: закуску Кростини с тыквой, пасту Паппарделле Фунги Острика и десерт Панна котта со смородиновым кули. Ужин сопроводят вином. Стоимость на персону — 1 300 рублей. Бронь по телефону 973-72-70.

    Адрес:
    проспект Кирова, 147

    Новый десерт

    Кухмистерская: пятилетие ресторана, устричный ликбез и завтрак-конструктор

    Мода на стильные и реалистичные десерты не проходит. Так, в грузинском ресторане «Дом Нино» появилась сладость «Гранат». Это муссовый десерт на темном шоколаде с начинкой из вишневого конфи и с шоколадным бисквитом «Муале». Пирожное покрыто шоколадной и зеркальной глазурью. Такое блюдо точно захочется сначала «съесть» глазами. Цена удовольствия — 390 рублей.

    Адрес:
    Московское шоссе, 254

    Фотографии из соцсетей заведений

    Фото обложки: unsplash.com Maryam Sicard

    ТЭГИ:
    Кухмистерская: пятилетие ресторана, устричный ликбез и завтрак-конструктор

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