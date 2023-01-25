В ресторане LaTorre шеф-повар разработал рецептуру пиццы, которую можно хранить как полуфабрикат в морозилке. В нужный момент поместите пиццу в духовку на 10 минут, и она как будто только из ресторанной печи. Пицца пока доступна в предзаказе.

В «Бруни» тоже появились подобные полуфабрикаты, только их вы сможете даже сами собрать. В кулинарном конструкторе можно найти все необходимое, чтобы дома сделать свою грибную пиццу по рецепту профессионалов. Стоимость набора — 575 рублей.