25.01.2023
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28 января «Эклерная» будет отмечать свой день рождения. В честь пятилетия с 11:00 до 18:00 подготовлена праздничная программа. Вас будут ждать бесплатные напитки на входе, DJ-сеты, специальный ванильный эклер в размере XXL, розыгрыш призов и, конечно же, торт. Спешите поучаствовать в этом вкусном торжестве.
Нашумевшая серия вечеринок «Волжский хват» выросла до самостоятельного диско-бара под названием «ХВАТ». 27 января в 22:00 самарцев приглашают на открытие. Хэдлайнерами ночи станут диджеи из Москвы и Санкт-Петербурга. Кроме того, в будни бар будет работать в формате поп-ап кафе «Китайская куртка». Однако заказы кухни можно будет делать и днем, и ночью во время вечеринок. Вход — 500 рублей.
Кофейня Lumos обновила свои вафельные сеты для завтраков, а также подготовила новые блюда. Теперь в заведении можно заказать сытные боулы. Доступно три вида: рыбный с лососем (420 рублей), овощной (340 рублей) и мясной. Основой для всех боулов стал свежий шпинат.
В Ma Cherie запустили завтраки, которые вы можете собрать сами. Сначала выбираем основу — тост из фирменного хлеба, бриошь или классический круассан. Затем добавляем сюда начинку, можно даже не одну. Среди добавок есть бекон, лосось, бобы, сыр, грибы, яйцо пашот/скрэмбл/глазунья, колбаса, креветки, микс салата, варенье, вяленые томаты и многое другое. При заказе четырех компонентов начинки вы получите основу в подарок. Завтраки действуют весь день.
W — cocktails&food обновил обеденное предложение. По-прежнему останутся три сета — мясной, рыбный и веганский. В первый войдут паштет с чиабаттой, салат с ростбифом и том ям с курицей и грибами (650 рублей), во второй — крем тунец, салат с лососем и мандарином, тыквенный крем-суп с креветками (650 рублей) и в третий — хумус с чиабаттой, салат овощной с луком и базиликом, крем-суп из брокколи на кокосовом молоке (550 рублей). Блюда из разных сетов можно комбинировать. При заказе трех блюд кофе или чай в подарок.
В ресторане LaTorre шеф-повар разработал рецептуру пиццы, которую можно хранить как полуфабрикат в морозилке. В нужный момент поместите пиццу в духовку на 10 минут, и она как будто только из ресторанной печи. Пицца пока доступна в предзаказе.
В «Бруни» тоже появились подобные полуфабрикаты, только их вы сможете даже сами собрать. В кулинарном конструкторе можно найти все необходимое, чтобы дома сделать свою грибную пиццу по рецепту профессионалов. Стоимость набора — 575 рублей.
26 января в 19:00 в Lobby Bar Imperial пройдет двухчасовая лекция от устричного сомелье Регины Борисовой. Специалист научит вас правильно есть устрицы, а также расскажет все об этом морском деликатесе — о видах, сортах, нюансах вкуса и текстуры, правилах употребления и мифах. Стоимость участия — 3 900 рублей. Бронь мест по телефону 214-08-80.
В «Чиполучо» пройдет гастрономический вечер в лучших итальянских традициях. 27 января в 19:00 гостям подадут блюда от шефа: закуску Кростини с тыквой, пасту Паппарделле Фунги Острика и десерт Панна котта со смородиновым кули. Ужин сопроводят вином. Стоимость на персону — 1 300 рублей. Бронь по телефону 973-72-70.
Мода на стильные и реалистичные десерты не проходит. Так, в грузинском ресторане «Дом Нино» появилась сладость «Гранат». Это муссовый десерт на темном шоколаде с начинкой из вишневого конфи и с шоколадным бисквитом «Муале». Пирожное покрыто шоколадной и зеркальной глазурью. Такое блюдо точно захочется сначала «съесть» глазами. Цена удовольствия — 390 рублей.
Фотографии из соцсетей заведений
Фото обложки: unsplash.com Maryam Sicard
Кухмистерская
Кухмистерская
Кухмистерская
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