К такому договору пришли владелец торгового комплекса «Космопорт» (ООО «Виктор и Ко Мега Парк») и российские структуры, которые ранее принадлежали испанской группе Inditex, сообщает информационный портал samara.kp со ссылкой на «Волга Нью».

В марте 2022 года Inditex приостановила свою работу в РФ. В октябре группа заявила, что продает часть своего российского бизнеса ливанской Daher Group. Новый собственник должен будет вывести на отечественный рынок прежние торговые точки, но уже под другими брендами. Новые магазины должны появиться не позднее июня 2023 года. Названия видоизмененных брендов пока неизвестны.