    Поиск

    В Самаре Zara и Bershka возобновят свою работу под новыми брендами

    25.01.2023

    198

    Автор:

    Фотограф: Екатерина Елизарова

    В Самаре Zara и Bershka возобновят свою работу под новыми брендами

    К такому договору пришли владелец торгового комплекса «Космопорт» (ООО «Виктор и Ко Мега Парк») и российские структуры, которые ранее принадлежали испанской группе Inditex, сообщает информационный портал samara.kp со ссылкой на «Волга Нью».

    В марте 2022 года Inditex приостановила свою работу в РФ. В октябре группа заявила, что продает часть своего российского бизнеса ливанской Daher Group. Новый собственник должен будет вывести на отечественный рынок прежние торговые точки, но уже под другими брендами. Новые магазины должны появиться не позднее июня 2023 года. Названия видоизмененных брендов пока неизвестны.

    ТЭГИ:
    В Самаре Zara и Bershka возобновят свою работу под новыми брендами

    Читайте также:

    Новости

    Самарские общественники контролируют качество сезонных работ на улично-дорожной сети, обновленной на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги»
    Обеспечение безопасного бесперебойного движения по улично-дорожной сети – одна из приоритетных задач городских властей и профильных служб, в зоне ответственности […]

    Новости

    В самарском Курумоче составили рейтинг пунктуальности авиакомпаний за 2022 год
    При составлении сводной таблицы учитывались регулярные и чартерные рейсы. Авиакомпании разделили на три группы: зарубежные и российские, выполнившие от 360 перелетов […]

    Новости

    В Самаре в районе дома №28 по улице Алма-Атинской ООО «СКС» усиленно ведет аварийно-восстановительные работы
    Администрация Самары предоставила комментарий по аварийно-восстановительным мероприятиям в районе дома № 28 по улице Алма-Атинской. В частности, по информации ООО […]

    Комментарии

    0 комментариев

    Комментарий появится после модерации