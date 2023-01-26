В воскресенье, 29 января, в 17:30 в баре «Большая шишка» пройдет встреча самарского клуба «Мам, я прочитал». Самарцам расскажут о биографиях рок-музыкантов и сплетни об известных авторах, пишет citytraffic.ru.

Культурный обозреватель и музыкант Данила Телегин выступит на тему книг о рок-знаменитостях. Он расскажет про «Книгу флейтиста» Дюши Романова о ранних годах «Аквариума», «Прошу, убей меня» Легса Макнила и Джиллиан Маккейн о панк-культуре 1970‑х годов в США и «Песни в пустоту» Александра Горбачева и Ильи Зинина про отечественный андеграунд 1990‑х. Также гости узнают, какую биографию Дэвида Боуи стоит читать, а на какие издания не надо тратить время.

Писательница и литературный амбассадор Татьяна Выводнова поведает гостям сплетни о жизни известных авторов — Артура Конан-Дойля, Говарда Филлипса Лавкрафта и Стивена Кинга, а также расскажет, какой триллер снят на основе биографии Агаты Кристи.

Гости смогут задать вопросы, и самые интересные из них отметят книжными подарками.