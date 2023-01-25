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    В Самаре пройдет круглый стол на тему изменения коэффициентов при определении арендной стоимости земли

    25.01.2023

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

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    На следующей неделе в администрации Самары состоится круглый стол, который будет особенно интересен представителям малого и среднего бизнеса. О событии рассказала руководитель городского Управления информации и аналитики Елена Рыжкова в своем телеграм-канале.

    Тема круглого стола — изменение коэффициентов при определении арендной стоимости земли, государственная собственность на которую не разграничена. Однако арендная плата выросла не во всех случаях, субъекты малого и среднего предпринимательства по новым правилам станут платить меньше.


    — В ходе круглого стола с участием СМИ, представителей предпринимательского сообщества, профильной комиссии Общественной палаты города, депутатов департамента управления имуществом и департамента экономического развития, инвестиций и торговли подробно разъяснят все нюансы принятого документа и ответят на возникшие по данной теме вопросы, — подчеркнула руководитель Управления.

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    В Самаре пройдет круглый стол на тему изменения коэффициентов при определении арендной стоимости земли

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