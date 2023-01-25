На следующей неделе в администрации Самары состоится круглый стол, который будет особенно интересен представителям малого и среднего бизнеса. О событии рассказала руководитель городского Управления информации и аналитики Елена Рыжкова в своем телеграм-канале.

Тема круглого стола — изменение коэффициентов при определении арендной стоимости земли, государственная собственность на которую не разграничена. Однако арендная плата выросла не во всех случаях, субъекты малого и среднего предпринимательства по новым правилам станут платить меньше.



— В ходе круглого стола с участием СМИ, представителей предпринимательского сообщества, профильной комиссии Общественной палаты города, депутатов департамента управления имуществом и департамента экономического развития, инвестиций и торговли подробно разъяснят все нюансы принятого документа и ответят на возникшие по данной теме вопросы, — подчеркнула руководитель Управления.