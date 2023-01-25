2023 год объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом педагога и наставника. Волонтерская деятельность – одно из направлений, где роль наставника особенно важна. Накануне Дня российского студенчества в Волонтерском центре Самарского университета имени Королева прошло мероприятие для добровольцев. Ребятам рассказали о Программе мобильности волонтеров, которая дает возможность принимать участие в образовательных стажировках и организации крупных событий регионального, федерального и международного уровней. Сами же студенты поделились своими взглядами на волонтерство и порассуждали о роли наставника в этой деятельности.

Один центр из восьми

— Волонтерский центр университета является структурным подразделением и выполняет функции окружного центра мобильности волонтеров, — рассказывает директор волонтерского центра Самарского университета Анна Осипова. — В России существует всего восемь таких центров, наш работает на весь Приволжский Федеральный округ. Мы занимаемся рекруторством, по всему ПФО осуществляем отбор волонтеров для участия во всероссийских и международных мероприятиях, а также оказываем содействие в организации визитов официальных лиц в университет. Сегодня мы расскажем об этом ребятам, которые относительно недавно влились в ряды волонтеров.

Анна Осипова отметила, что в Волонтерском центре университета также проходят различные обучающие семинары и презентации, есть школа волонтеров, в которой студентам рассказывают, кто такие добровольцы, какими компетенциями они должны обладать, в каких направлениях деятельности и каких проектах могут реализовать себя.

Экология, донорство, педагогика

В Самарском университете добровольчество представлено несколькими подразделениями. Студенческое экологическое объединение «Небо» занимается реализацией природоохранных проектов и просвещением в этом направлении. В настоящее время его участниками являются более 30 учащихся вуза. Деятельность клуба волонтеров по донорству крови сосредоточена на популяризации донорства и здорового образа жизни. Этим движением охвачено 35 студентов.

В клубе «Волонтеры в погонах» около 20 человек. Они помогают пожилым людям, оказывают содействие в организации патриотических мероприятий, а также приводят в порядок воинские захоронения и памятники. Еще около 20 добровольцев объединяет Волонтерский центр университета.

Сопровождение студенческих мероприятий университета осуществляет волонтерский центр «Помощь». В него входят 400 волонтеров из разных институтов университета. Ежегодно центр является соорганизатором более 60 мероприятий.

Также с волонтерскими инициативами выступает сводный студенческий отряд «Крылья». Участники педагогических объединений организуют площадки для детей на мероприятиях, проводят акции в детских домах. Представители разных отрядов участвуют в акции «Снежный десант», в ходе которой помогают вести хозяйство жителям из отдаленных районов области.

— Каждый студент выбирает то направление деятельности, которое ему ближе. И это замечательно, когда можно реализовать себя ни в одном, так в другом. В целом более половины наших ребят являются участниками волонтерского движения. Многие начали заниматься добровольческой деятельностью еще в школе, и пришли в университет, уже имея определенный опыт. Студенты нередко объединяются в какие-то сообщества, реализуют собственные волонтерские проекты. Очень часто эта деятельность продолжается и после окончания университета, — констатирует Анна Осипова.

Анна Осипова, директор волонтерского центра Самарского университета:

— Волонтерской деятельностью я загорелась, когда училась в десятом классе. По телевизору постоянно крутили ролик о том, что в Казани будет проходить универсиада, и на нее будут набирать добровольцев. Я заинтересовалась и, когда пришло время, пополнила ряды этих ребят.

Самое главное для волонтера – доброе сердце и желание помогать. Кроме того, он, конечно, должен обладать определенными компетенциями, такими как стрессоустойчивость, коммуникабельность.

Добровольцы не только помогают другим, но и многое получают от этой деятельности для себя. Они учатся общаться, взаимодействовать с людьми и организациями, проводить мероприятия, получают навыки работы с документами. Все это обязательно пригодиться в жизни.

Очень важно перенимать опыт старших поколений. Это позволяет совершать меньше ошибок и быстрее добиваться своих целей. Наставник необходим, чтобы направить человека в правильное русло, помочь лучше разобраться в происходящем, усовершенствовать какие-то навыки.

Элина Салугина, руководитель волонтерского центра «Помощь» Самарского университета:

— Я занимаюсь добровольчеством уже семь лет. В нашем городе проходило много мероприятий, и мне как подростку было это интересно, хотелось тоже поучаствовать. Начинала на базе молодежного объединения «Альтернатива», потом продолжила эту деятельность в вузе. Стала руководителем волонтерского блока в институте, затем – центра «Помощь». Мы помогаем в проведении различных мероприятий на базе университета и за его пределами. Это организация олимпиад, концертов. Также мы участвуем в акции «Мы вместе». В прошлом году, например, организовали сбор подарков для военнослужащих, которые проходят лечение в самарском госпитале.

Волонтер в первую очередь должен быть искренним, потому что добровольчество – это то, что идет от души. Я не согласна с тем, что волонтер работает бесплатно. Он не работает, он делает то, что ему нравится. Поэтому искренность, готовность и желание безвозмездно помогать людям — не за подарки, не за благодарственные письма, а потому что хочется — наиважнейшие качества для добровольца.

В волонтерской деятельности большое значение имеет наставничество. Если хочешь расти — и как профессионал, и как личность — важно перенимать опыт старших товарищей. Это значительно ускоряет и упрощает процесс твоего становления.

Анастасия Сабанина, студентка четвертого курса института экономики и управления:

— Мой родной город — Чапаевск, именно там семь лет назад я начала свою волонтерскую деятельность в молодежном центре «Выбор», который занимается популяризацией здорового образа жизни среди молодежи. Мне интересна эта тематика. Сейчас, будучи студенткой, я состою в клубе волонтеров по донорству крови. Сама кровь не сдаю – у меня ограничение по весу. Но это не мешает мне заниматься популяризацией этого направления, помогать донорам, оказывать содействие в организации мероприятий.

Я принимала участие в разных направлениях добровольческой деятельности. Это событийное и культурно-массовое волонтерство, здоровьесбережение, экология. Моя деятельность не ограничивается стенами университета. В 2021 году одержала победу в Всероссийском студенческом конкурсе «Твой ход». Мы с моей командой разработали экологический чат-бот, в котором представители различных вузов могут найти интересующие их проекты и посмотреть гайд их реализации. Конкурс проходил в Сочи, куда мы ездили на несколько дней. В финале мы собрали пластиковые бутылки, создали из них арт-объект и написали гайд. Загрузили его в чат-бот, чтобы участники «Твоего хода» могли ознакомиться с нашей практикой и применить ее. А весь собранный нами пластик потом вывезла компания по переработке вторсырья.

Мой наставник в университете – руководитель Центра содействия укреплению здоровья студентов Татьяна Александровна Морозова. Она поддерживает любые наши инициативы как в сфере донорства, так и в сфере здоровьесбережения. Мы можем озвучить любую идею, и она подскажет, как ее лучше реализовать совместно с нашей командой. Молодежи важно перенимать опыт старшего поколения, потому что наши наставники уже прошли этот путь, а потому могут дать очень ценные советы и направить нашу деятельность в нужное русло.