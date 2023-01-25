Как сообщает Почта России, новое отделение уже работает в строящемся микрорайоне Южный Город-2 на улице Губернаторской, 65. В зоне обслуживания — дома в районе улиц Губернаторской, Дмитрия Донского, Челышевской и Алабина. Индекс нового отделения – 443543.

Как отмечают специалисты, открытие нового отделения позволит порядка 23 000 жителям получать востребованные услуги Почты рядом с домом. Здесь они могут отправить и получить посылку, письмо, бандероль, оформить подписку на любимые издания, оплатить коммунальные платежи, купить продукты и непродовольственные товары. В клиентском зале отделения работают три операционных окна.

Добавим, что почтовые услуги клиентам оказывают начальник отделения, его заместитель, а также три оператора. На дому жителей доставочных участков в пределах микрорайона ЮГ-2 обслуживают три почтальона.