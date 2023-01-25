    Поиск

    В Волжском районе Самарской области открылось новое отделение Почты России

    25.01.2023

    248

    Автор:

    Фотограф: Екатерина Елизарова

    В Самаре протестировали работу интеллектуальных электросчетчиков

    Как сообщает Почта России, новое отделение уже работает в строящемся микрорайоне Южный Город-2 на улице Губернаторской, 65. В зоне обслуживания — дома в районе улиц Губернаторской, Дмитрия Донского, Челышевской и Алабина. Индекс нового отделения –  443543.

    Как отмечают специалисты, открытие нового отделения позволит порядка 23 000 жителям получать востребованные услуги Почты рядом с домом. Здесь они могут отправить и получить посылку, письмо, бандероль, оформить подписку на любимые издания, оплатить коммунальные платежи, купить продукты и непродовольственные товары. В клиентском зале отделения работают три операционных окна. 

    Добавим, что почтовые услуги клиентам оказывают начальник отделения, его заместитель, а также три оператора. На дому жителей доставочных участков в пределах микрорайона ЮГ-2 обслуживают три почтальона.

    ТЭГИ:
    В Волжском районе Самарской области открылось новое отделение Почты России

    Читайте также:

    Новости

    В Самаре Zara и Bershka возобновят свою работу под новыми брендами
    К такому договору пришли владелец торгового комплекса «Космопорт» (ООО «Виктор и Ко Мега Парк») и российские структуры, которые ранее принадлежали […]

    Новости

    Самарские общественники контролируют качество сезонных работ на улично-дорожной сети, обновленной на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги»
    Обеспечение безопасного бесперебойного движения по улично-дорожной сети – одна из приоритетных задач городских властей и профильных служб, в зоне ответственности […]

    Новости

    В самарском Курумоче составили рейтинг пунктуальности авиакомпаний за 2022 год
    При составлении сводной таблицы учитывались регулярные и чартерные рейсы. Авиакомпании разделили на три группы: зарубежные и российские, выполнившие от 360 перелетов […]

    Комментарии

    0 комментариев

    Комментарий появится после модерации