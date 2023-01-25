Во вторник, 24 января, Елена Лапушкина побывала в ТОС «Зубчаниновка» в Кировском районе. Глава города ознакомилась с его деятельностью и узнала, какая помощь необходима.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, жители микрорайона собирают и отправляют военнослужащим, выполняющим задачи в рамках специальной военной операции, вязаные вещи, нательное белье, продукты питания и витамины. Кроме того, активисты делают своими руками печи, маскировочные сети и окопные свечи.

Активисты отправляют посылки мобилизованным и проходящим лечение в госпиталях. Председатель ТОС Зоя Пономарева рассказала, что сообщество «Своих не бросаем!» в Зубчаниновке появилось с самого начала СВО – 3 марта. К декабрю минувшего года к нему присоединилось уже 4 370 человек.

Основной пункт сбора находится на улице Офицерской. Туда привозят посылки не только жители Кировского и других районов Самары, но и близлежащих городов и поселков области – Толкая, Челно-Вершин, Сызрани, Тольятти. Департамент городского хозяйства и экологии весной 2022-го обустроил подъезды к складу гуманитарной помощи.

В сообществе созданы рабочие группы. Так, «Масксети» делают маскировочные сети. «Тепло наших рук» изготовляет масхалаты, балаклавы и нательное белье для госпиталей. «Сухие супы» изготовили 50 килограммов полуфабрикатов, «Окопные свечи» – более 300 свечей. Группа «Мужское дело» занимается производством печей из литых автомобильных дисков и газовых баллонов. Устройства оборудованы сетками для сушки обуви. Своими руками жители Зубчаниновки сделали 27 таких аппаратов.

Сообщество растет. Многие ездят именно сюда из разных концов города. Руководитель объединения многодетных семей Самарской области Татьяна Керженцева сообщила, что при наличии помещения не так далеко от дома к работе могли бы присоединиться жители Крутых Ключей и поселка Мехзавод. Глава города поручила продумать возможность выделения места в других районах города.

Весь материал закупается на средства сообщества. В группах работают волонтеры. Работу координируют руководители из числа активистов. Всего за период спецоперации было организовано 26 передач гуманитарной помощи и отправлено более 45 тонн груза.

Координатор проекта, старшая по кварталу Ирина Суфиджанова рассказала, что доставляют грузы в зону СВО волонтеры также своими силами. Этим занимается «Группа по логистике и доставке посылок».

Глава Самары Елена Лапушкина подчеркнула, что такие инициативы необходимо поддерживать на всех уровнях власти.

– Это то, что людям действительно надо, это неоспоримо. И мы будем это делать, будем поддерживать, будем помогать. Я продолжу объезжать территориальные общественные самоуправления, такие сообщества. Мы встретимся в дальнейшем с председателями советов ТОС, поделимся опытом друг с другом, – подчеркнула она.

Фото: администрация Самары