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    Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил всех причастных с Днем российского студенчества и отдельно поблагодарил студентов за стремление помогать нуждающимся

    25.01.2023

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    Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил всех причастных с Днем российского студенчества и отдельно поблагодарил студентов за стремление помогать нуждающимся

    Губернатор Самарской области в своем обращении 25 января 2023 года отметил, что молодежь региона всегда отличалась своей тягой к знаниям, целеустремленностью и желанием развиваться. Студенческая инициатива, стремление быть первопроходцами в творчестве позволили региону сыграть ключевую роль в истории развития фестиваля «Российская студенческая весна».

    — Какой бы путь вы ни избрали, студенческая среда позволяет каждому из вас реализоваться и как специалисту, и как личности с активной жизненной позицией. Уверен, вы и дальше сможете совершать открытия, задавать тренды и формировать вектор развития в различных сферах деятельности не только в губернии, но и в других субъектах страны. Но, я рассчитываю, что, получив достойное образование, вы будете применять свои знания и навыки на пользу и во благо нашего родного края! Объединив усилия, мы вместе сможем сделать Самарскую область успешным и процветающим регионом России! — подчеркнул Дмитрий Азаров.

    Губернатор отдельно поблагодарил студентов региона за стремление помогать нуждающимся:

    — В этот непростой для всей страны период ваша плодотворная добровольческая деятельность, созидательная энергия, активная гражданская позиция и отзывчивость стали движущей силой, объединяющей сердца неравнодушных граждан, готовых протянуть руку помощи тем, кто в ней нуждается. Содействуя восстановлению мирной жизни на новых территориях, оказывая помощь временным переселенцам с Донбасса, собирая гуманитарную помощь и помогая семьям военнослужащих, вы проявляете свои лучшие качества, сформированные через семейные традиции и переходящие из поколения в поколение.

    Глава региона пожелал всем представителям студенчества успешной учебы и профессионального роста, стремления к новым вершинам, здоровья и благополучия.

    ТЭГИ:
    Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил всех причастных с Днем российского студенчества и отдельно поблагодарил студентов за стремление помогать нуждающимся

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