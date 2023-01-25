Губернатор Самарской области в своем обращении 25 января 2023 года отметил, что молодежь региона всегда отличалась своей тягой к знаниям, целеустремленностью и желанием развиваться. Студенческая инициатива, стремление быть первопроходцами в творчестве позволили региону сыграть ключевую роль в истории развития фестиваля «Российская студенческая весна».



— Какой бы путь вы ни избрали, студенческая среда позволяет каждому из вас реализоваться и как специалисту, и как личности с активной жизненной позицией. Уверен, вы и дальше сможете совершать открытия, задавать тренды и формировать вектор развития в различных сферах деятельности не только в губернии, но и в других субъектах страны. Но, я рассчитываю, что, получив достойное образование, вы будете применять свои знания и навыки на пользу и во благо нашего родного края! Объединив усилия, мы вместе сможем сделать Самарскую область успешным и процветающим регионом России! — подчеркнул Дмитрий Азаров.



Губернатор отдельно поблагодарил студентов региона за стремление помогать нуждающимся:



— В этот непростой для всей страны период ваша плодотворная добровольческая деятельность, созидательная энергия, активная гражданская позиция и отзывчивость стали движущей силой, объединяющей сердца неравнодушных граждан, готовых протянуть руку помощи тем, кто в ней нуждается. Содействуя восстановлению мирной жизни на новых территориях, оказывая помощь временным переселенцам с Донбасса, собирая гуманитарную помощь и помогая семьям военнослужащих, вы проявляете свои лучшие качества, сформированные через семейные традиции и переходящие из поколения в поколение.



Глава региона пожелал всем представителям студенчества успешной учебы и профессионального роста, стремления к новым вершинам, здоровья и благополучия.

