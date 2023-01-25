На границе Оренбургской области обнаружили 959 упаковок. Иностранка везла снюс в багажнике автомобиля, сообщает информационный портал sovainfo.

Несколько пластиковых банок с разными марками табака лежали в дорожной сумке. Женщина-водитель рассказала, что занимается частными перевозками, и о содержимом груза не подозревала. Неизвестный ей мужчина заказал перевезти посылку из Ташкента в Москву.

В отношении иностранки было возбуждено дело об административном правонарушении. Весь товар был изъят.

Фото: Приволжское таможенное управление