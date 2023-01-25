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    Самарские таможенники изъяли крупную партию жевательного табака

    25.01.2023

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    Самарские таможенники изъяли крупную партию жевательного табака

    На границе Оренбургской области обнаружили 959 упаковок. Иностранка везла снюс в багажнике автомобиля, сообщает информационный портал sovainfo.

    Несколько пластиковых банок с разными марками табака лежали в дорожной сумке. Женщина-водитель рассказала, что занимается частными перевозками, и о содержимом груза не подозревала. Неизвестный ей мужчина заказал перевезти посылку из Ташкента в Москву.

    В отношении иностранки было возбуждено дело об административном правонарушении. Весь товар был изъят.

    Фото: Приволжское таможенное управление

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    Самарские таможенники изъяли крупную партию жевательного табака

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