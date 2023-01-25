Городской конкурс «Призвание» состоится в воскресенье, 29 января, в детской музыкальной школе Глинки. В этом году он посвящен Году педагога и наставника, объявленному указом президента России Владимира Путина.

Как сообщает администрация Самары в телеграм-канале, конкурс «Призвание» представляет собой традиционный смотр творческих сил и профессиональных компетенций преподавателей, концертмейстеров, методистов детских музыкальных, художественных и школ искусств.

В этом году в нем принимают участие 155 конкурсантов из 22 образовательных учреждений. В составе жюри конкурса – известные в городе и области педагоги-музыканты.