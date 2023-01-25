Знаменательная дата отмечается 25 января. С праздником всех причастных поздравила глава Самары Елена Лапушкина.

– Дорогие жители Самары!

Поздравляю вас с Днем российского студенчества!

Студенческие годы – один из лучших периодов жизни, время смелых идей и надежд, когда многие из нас обретают настоящих и верных друзей и закладывают фундамент будущих личных и профессиональных успехов.

Уважаемые преподаватели, профессора, доценты, научные работники и сотрудники вузов и ссузов, это в том числе и ваш праздник! Именно благодаря вашей совместной работе со своими студентами Самара обладает мощным научным потенциалом. С самых первых курсов у наших студентов есть возможность принимать участие в научных исследованиях и разработках, которые находят реальное применение в различных отраслях экономики – от сельскохозяйственной до космической.

Жизненная, гражданская и социальная активность студенческого сообщества Самары находит применение в самых разных сферах – благоустройство, предпринимательство, культура и молодежная политика, экология города. Два года пандемии коронавируса показали, как важна волонтерская деятельность и неравнодушие друг к другу. Большая работа и ответственность легла на студентов-медиков и студентов других специальностей, которые не остаются в стороне и сейчас, внося свой вклад в поддержку военнослужащих, выполняющих задачи в рамках специальной военной операции, и их семей.

Дорогие студенты! Вы будущее нашего города, региона и страны. Своими успехами в спортивной, творческой, общественной, научной, инновационной деятельности вы позволяете Самаре гордо звучать на всероссийском и международном уровнях. Благодарю вас за то, что не остаетесь в стороне от жизни города и принимаете непосредственное участие в его развитии.

Вместе с правительством Самарской области администрация Самары продолжает создавать условия для успешного развития молодых людей, выстраивать системную работу по подготовке кадров. Уверена, что в скором будущем вы станете компетентными и преуспевающими людьми, способными взять на себя ответственность за судьбу нашего города и нашей страны.

Ставьте перед собой самые смелые задачи, и пусть трудности, возникающие на вашем пути, благополучно решаются! Искренне желаю, чтобы полученные вами знания были всегда востребованы, а студенческие годы – насыщены яркими событиями!

Фото обложки: администрация Самары