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    Елена Лапушкина поздравила жителей Самары с Днем российского студенчества

    25.01.2023

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    Елена Лапушкина поздравила жителей Самары с Днем российского студенчества

    Знаменательная дата отмечается 25 января. С праздником всех причастных поздравила глава Самары Елена Лапушкина.

    – Дорогие жители Самары!

    Поздравляю вас с Днем российского студенчества!

    Студенческие годы – один из лучших периодов жизни, время смелых идей и надежд, когда многие из нас обретают настоящих и верных друзей и закладывают фундамент будущих личных и профессиональных успехов.

    Уважаемые преподаватели, профессора, доценты, научные работники и сотрудники вузов и ссузов, это в том числе и ваш праздник! Именно благодаря вашей совместной работе со своими студентами Самара обладает мощным научным потенциалом. С самых первых курсов у наших студентов есть возможность принимать участие в научных исследованиях и разработках, которые находят реальное применение в различных отраслях экономики – от сельскохозяйственной до космической.

    Жизненная, гражданская и социальная активность студенческого сообщества Самары находит применение в самых разных сферах – благоустройство, предпринимательство, культура и молодежная политика, экология города. Два года пандемии коронавируса показали, как важна волонтерская деятельность и неравнодушие друг к другу. Большая работа и ответственность легла на студентов-медиков и студентов других специальностей, которые не остаются в стороне и сейчас, внося свой вклад в поддержку военнослужащих, выполняющих задачи в рамках специальной военной операции, и их семей.

    Дорогие студенты! Вы будущее нашего города, региона и страны. Своими успехами в спортивной, творческой, общественной, научной, инновационной деятельности вы позволяете Самаре гордо звучать на всероссийском и международном уровнях. Благодарю вас за то, что не остаетесь в стороне от жизни города и принимаете непосредственное участие в его развитии.

    Вместе с правительством Самарской области администрация Самары продолжает создавать условия для успешного развития молодых людей, выстраивать системную работу по подготовке кадров. Уверена, что в скором будущем вы станете компетентными и преуспевающими людьми, способными взять на себя ответственность за судьбу нашего города и нашей страны.

    Ставьте перед собой самые смелые задачи, и пусть трудности, возникающие на вашем пути, благополучно решаются! Искренне желаю, чтобы полученные вами знания были всегда востребованы, а студенческие годы – насыщены яркими событиями!

    Фото обложки: администрация Самары

    ТЭГИ:
    Елена Лапушкина поздравила жителей Самары с Днем российского студенчества

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