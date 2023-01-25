В минувшие выходные, 21 и 22 января 2023 года, картодром «Пластунка» на берегу Черного моря принимал третий из четырех этапов соревнований под названием «Зимний кубок Ротакс», где Самарскую область успешно представил спортсмен из Тольятти Глеб Усок, сообщает информационный портал citytraffic.

Картингист из Самарской области смог закрепиться в топ-10, показав в квалификации десятое время. В ходе дальнейших соревнований сумел занять в итоге третье место в личном зачете.

Коллектив NIKITA Racing team, в состав которого входит Глеб Усок, смог получить второе место в общекомандном зачете.