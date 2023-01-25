    Поиск

    Картингист из Тольятти стал призером соревнований в Сочи

    25.01.2023

    232

    Автор:

    Фотограф: Екатерина Елизарова

    Картингист из Тольятти стал призером соревнований в Сочи

    В минувшие выходные, 21 и 22 января 2023 года, картодром «Пластунка» на берегу Черного моря принимал третий из четырех этапов соревнований под названием «Зимний кубок Ротакс», где Самарскую область успешно представил спортсмен из Тольятти Глеб Усок, сообщает информационный портал citytraffic.

    Картингист из Самарской области смог закрепиться в топ-10, показав в квалификации десятое время. В ходе дальнейших соревнований сумел занять в итоге третье место в личном зачете.

    Коллектив NIKITA Racing team, в состав которого входит Глеб Усок, смог получить второе место в общекомандном зачете.

    ТЭГИ:
    Картингист из Тольятти стал призером соревнований в Сочи

    Читайте также:

    Новости

    В Самаре Zara и Bershka возобновят свою работу под новыми брендами
    К такому договору пришли владелец торгового комплекса «Космопорт» (ООО «Виктор и Ко Мега Парк») и российские структуры, которые ранее принадлежали […]

    Новости

    Самарские общественники контролируют качество сезонных работ на улично-дорожной сети, обновленной на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги»
    Обеспечение безопасного бесперебойного движения по улично-дорожной сети – одна из приоритетных задач городских властей и профильных служб, в зоне ответственности […]

    Новости

    В самарском Курумоче составили рейтинг пунктуальности авиакомпаний за 2022 год
    При составлении сводной таблицы учитывались регулярные и чартерные рейсы. Авиакомпании разделили на три группы: зарубежные и российские, выполнившие от 360 перелетов […]

    Комментарии

    0 комментариев

    Комментарий появится после модерации