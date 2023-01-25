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    Банда автоподставщиков в Самаре обманула водителя на 4 млн рублей

    25.01.2023

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    Банда автоподставщиков в Самаре обманула водителя на 4 млн рублей

    В ближайшее время предстанут перед судом пять фигурантов уголовного дела, возбужденного по статье УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой, с причинением ущерба в особо крупном размере», сообщает информационный портал samru.ru.

    Преступление произошло еще в 2021 году, тогда на пешеходном переходе злоумышленники инсценировали столкновение автомобиля VOLVO XC 60 с пешеходом. Мнимый пострадавший показал водителю свои разбитые часы и запросил за них 4 млн рублей.

    Для того чтобы исправить ситуацию, обманутый мужчина перевел злоумышленникам больше 3,9 млн рублей. Однако вскоре обвиняемые в мошенничестве были разоблачены. Рассмотрением их дела займется Октябрьский районный суд.

    ТЭГИ:
    Банда автоподставщиков в Самаре обманула водителя на 4 млн рублей

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