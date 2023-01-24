С учетом обращений жителей поселка «Мясокомбинат» отменят укороченные рейсы общественного транспорта. Таким образом со среды, с 25 января маршрут автобусов № 9 будет начинаться от завода «Металлург» и заканчиваться в поселке «Мясокомбинат». Далее они поедут в обратном направлении.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, ранее автобусы ездили от поселка «Мясокомбинат» до 66-го квартала и от поселка «Мясокомбинат» до станции метро «Победа». Продление маршрута позволит увеличить пассажиропоток и сделать рейсы более удобными для самарцев.

Фото обложки: администрация Самары