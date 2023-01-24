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    С завтрашнего дня самарские автобусы № 9 начнут ходить по новому маршруту

    24.01.2023

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    С завтрашнего дня самарские автобусы № 9 начнут ходить по новому маршруту

    С учетом обращений жителей поселка «Мясокомбинат» отменят укороченные рейсы общественного транспорта. Таким образом со среды, с 25 января маршрут автобусов № 9 будет начинаться от завода «Металлург» и заканчиваться в поселке «Мясокомбинат». Далее они поедут в обратном направлении. 

    Как сообщает пресс-служба городской администрации, ранее автобусы ездили  от поселка «Мясокомбинат» до 66-го квартала и от поселка «Мясокомбинат» до станции метро «Победа». Продление маршрута  позволит увеличить пассажиропоток и сделать рейсы более удобными для самарцев.

    С завтрашнего дня самарские автобусы № 9 начнут ходить по новому маршруту

    Фото обложки: администрация Самары

    ТЭГИ:
    С завтрашнего дня самарские автобусы № 9 начнут ходить по новому маршруту

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