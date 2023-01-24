Объявлено о старте продаж модернизированных коммерческих пикапов на базе NIVA Legend, выпускаемых дочерней компанией АО «АВТОВАЗ» — АО «ПСА ВИС-АВТО», сообщает официальный сайт avtovaz.ru.

Грузоподъемность такого рода автомобилей увеличена на 185 кг, при этом наибольшей – 800 кг – обладает модель с двухместной кабиной. В линейке машин LADA NIVA Legend есть как двухместные, так и пятиместные модели.

Рекомендованная розничная цена на пикап LADA NIVA Legend начинается от 1 153 400 рублей.

Фото: официальный сайт avtovaz.ru