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    В Тольятти начали продавать пикапы с увеличенной грузоподъемностью

    24.01.2023

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    В Тольятти начали продавать пикапы с увеличенной грузоподъемностью

    Объявлено о старте продаж модернизированных коммерческих пикапов на базе NIVA Legend, выпускаемых дочерней компанией АО «АВТОВАЗ» — АО «ПСА ВИС-АВТО», сообщает официальный сайт avtovaz.ru.

    Грузоподъемность такого рода автомобилей увеличена на 185 кг, при этом наибольшей – 800 кг – обладает модель с двухместной кабиной. В линейке машин LADA NIVA Legend есть как двухместные, так и пятиместные модели.

    Рекомендованная розничная цена на пикап LADA NIVA Legend начинается от 1 153 400 рублей.

    Фото: официальный сайт avtovaz.ru

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    В Тольятти начали продавать пикапы с увеличенной грузоподъемностью

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