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    В Самаре жители могут принять участие в проекте «Народное инициативное бюджетирование»

    24.01.2023

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    В Самаре жители могут принять участие в проекте "Народное инициативное бюджетирование"

    Впервые на территории Промышленного района в 2022 году был реализован проект «Народное инициативное бюджетирование». Восемь дворовых территорий преобразились благодаря участию активных жителей, о чем сообщает районная администрация.

    К примеру, по улице Юбилейной, 2 появился «Сквер Мастеров», по улице Демократической, 28А проведено устройство искусственного покрытия и ограждения футбольного поля, на Ветлянской, 46-48 благоустроен спортивный двор, на 22 Партсъезда, 186 открылась детская площадка, а на Заводском шоссе, 58 заработал парковочный карман.

    —  Инициативное бюджетирование — еще один источник средств для жителей при решении вопросов обустройства окружающего городского пространства, — отметила руководитель Управления информации и аналитики Самары Елена Рыжкова в своем телеграм-канале. — Суть программы в самом термине — выдвигаешь инициативу и получаешь на нее деньги. Похоже на программу «Формирование комфортной городской среды», но немного по-другому.

    Как пояснила руководитель Управления, инициативы у людей могут быть разными. Не возбраняется получить средства на строительство площадки для выгула собак, спортивного объекта и так далее.

    -Пока такой опыт наработали не все районы, но будущее у этого направления большое, — уверена Елена Рыжкова.

    В Самаре жители могут принять участие в проекте "Народное инициативное бюджетирование"

    Фото: администрация Самары

    ТЭГИ:
    В Самаре жители могут принять участие в проекте "Народное инициативное бюджетирование"

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