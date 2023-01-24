Впервые на территории Промышленного района в 2022 году был реализован проект «Народное инициативное бюджетирование». Восемь дворовых территорий преобразились благодаря участию активных жителей, о чем сообщает районная администрация.

К примеру, по улице Юбилейной, 2 появился «Сквер Мастеров», по улице Демократической, 28А проведено устройство искусственного покрытия и ограждения футбольного поля, на Ветлянской, 46-48 благоустроен спортивный двор, на 22 Партсъезда, 186 открылась детская площадка, а на Заводском шоссе, 58 заработал парковочный карман.

— Инициативное бюджетирование — еще один источник средств для жителей при решении вопросов обустройства окружающего городского пространства, — отметила руководитель Управления информации и аналитики Самары Елена Рыжкова в своем телеграм-канале. — Суть программы в самом термине — выдвигаешь инициативу и получаешь на нее деньги. Похоже на программу «Формирование комфортной городской среды», но немного по-другому.

Как пояснила руководитель Управления, инициативы у людей могут быть разными. Не возбраняется получить средства на строительство площадки для выгула собак, спортивного объекта и так далее.

-Пока такой опыт наработали не все районы, но будущее у этого направления большое, — уверена Елена Рыжкова.

Фото: администрация Самары